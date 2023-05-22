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Гвінет Пелтроу знялась топлес у рекламі власного бренду

22 травня 2023 14:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гвінет Пелтроу знялась топлес в рекламі власного бренду
Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Гвінет Пелтроу привертає увагу до свого модного бренду у відвертий спосіб. Зірка запрошує фоловерів на разпродаж власним провокативним фото.

Акторка поділилась відповідним контентом на своїй сторінці у Instagram.

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Акторка у нещодавньому Instagram Stories у соцмережі поділилась з прихильниками відео, на якому позує топлес біля басейну. Таким чином зірка "Закоханого Шекспіра" привертає увагу до розпродажу весняної колекції її власного бренду.

Гвінет Пелтроу у рекламі власної компанії. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Зірка часто розкриває у своєму Instagram відверті теми. Акторка ділиться порадами, як досягти задоволення у сексі та рекламує різні інтимні девайси. Для цієї теми Пелтроу навіть створила окрему сторінку в Instagram.

"Місце, де ви можете бути в курсі останніх новинок теми сексу, інтиму та стосунків", — йдеться на сайті компанії акторки.

Нагадаємо, акторка Гвінет Пелтроу напередодні Дня матері поділилася списком подарунків, які, на її думку, будуть вдалими до цього свята. Зірка рекомендує інтимні товари власного бренду.

Раніше Гвінет Пелтроу, яка у 1990-х мала тривалі стосунки з голлівудськими суперзірками Бредом Піттом та Беном Аффлеком, розповіла про інтим з колишніми. 

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