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Эпатажная Жанель Моне снялась топлесс для обложки Rolling Stone

23 мая 2023 15:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жанель Моне знялась топлес для обкладинки Rolling Stone
Певица Жанель Моне. Фото: instagram.com/rollingstone
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Эпатажная певица Жанель Моне удивила очередным смелым образом. На этот раз артистка снялась топлесс для обложки журнала Rolling Stone.

Фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Звезда, известная своими оригинальными образами, даже в интервью объяснила, что чувствует себя гораздо лучше, когда во всей красе демонстрирует обнаженное тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На этот раз победительница Billboard Music Award примеряла только бриллианты и никакой одежды.

Жанель выпускает первый альбом через пять лет. По словам артистки, она писала новую пластинку в Греции, когда снималась в фильме "Ножи наголо: стеклянная луковица".

"Этот альбом о том, чтобы жить в оазисе для нас и созданного нами. Даже если принять во внимание все, что происходит на планете. Это наше мгновение,чтобы дышать вместе, наслаждаться и спешить жить", — говорит певица.

Артистка раньше удивляла смелыми треками. Например, в свое время она посвятила песню женскому детородному органу, а ее образы на красных дорожках всегда поражают яркостью. Сама певица неоднократно попадала в списки хуже всего одетых знаменитостей.

Напомним, актриса Гвинет Пэлтроу пригласила фолловеров на распродажу, запостив провокационное фото.

Ранее бывшая невеста Леонардо Ди Каприо Камилла Марроне снялась в откровенной фотосессии для CR Fashion Book.

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