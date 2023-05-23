Жанель Моне знялась топлес для обкладинки Rolling Stone

Эпатажная Жанель Моне снялась топлесс для обложки Rolling Stone
Эпатажная певица Жанель Моне удивила очередным смелым образом. На этот раз артистка снялась топлесс для обложки журнала Rolling Stone.
Фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Звезда, известная своими оригинальными образами, даже в интервью объяснила, что чувствует себя гораздо лучше, когда во всей красе демонстрирует обнаженное тело.
На этот раз победительница Billboard Music Award примеряла только бриллианты и никакой одежды.
Жанель выпускает первый альбом через пять лет. По словам артистки, она писала новую пластинку в Греции, когда снималась в фильме "Ножи наголо: стеклянная луковица".
"Этот альбом о том, чтобы жить в оазисе для нас и созданного нами. Даже если принять во внимание все, что происходит на планете. Это наше мгновение,чтобы дышать вместе, наслаждаться и спешить жить", — говорит певица.
Артистка раньше удивляла смелыми треками. Например, в свое время она посвятила песню женскому детородному органу, а ее образы на красных дорожках всегда поражают яркостью. Сама певица неоднократно попадала в списки хуже всего одетых знаменитостей.
Напомним, актриса Гвинет Пэлтроу пригласила фолловеров на распродажу, запостив провокационное фото.
Ранее бывшая невеста Леонардо Ди Каприо Камилла Марроне снялась в откровенной фотосессии для CR Fashion Book.