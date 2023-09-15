Блогер Машуковський зробив пропозицію своєму хлопцю – бурхлива реакція мережі

Український блогер Олег Машуковський зі своїм нареченим на Говерлі. Фото: Instagram Олега Машуковського

Молодий український блогер, актор і співак Олег Машуковський шокував публіку своїм вчинком. Хлопець зробив пропозицію своєму коханому, візажисту Данилу, просто на вершині гори Говерла, чим дуже здивував користувачів мережі.

Про це розповіли на сторінці "zhvl_official" в соціальній мережі Instagram.

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Подробиці

Український тік-токер Олег Машуковський показав зворушливе відео, де можна побачити хвилюючий момент. Виявляється, молодий блогер вирішив разом зі своїми друзями підкорити найвищу точку України, гору Говерлу.

Там Олег наважився на досить серйозний, але романтичний крок, про який мріють всі люди. Просто на горі молодий український тік-токер опустився на одне коліно, витягнув каблучку та зробив своєму хлопцеві пропозицію руки і серця.

Публікація зі сторінки "zhvl_official". Фото: скриншот з Instagram

Той не став довго думати та погодився стати його чоловіком, сказавши йому одразу "так".

Реакція мережі

Побачивши таку новину, користувачі не стали довго мовчати і почали висловлюватися стосовно неї. Серед коментарів можна побачити як слова критики, так і позитивну думку людей.

Н*фіга нам це знати? Хлопці в окопах сидять, боронять країну, а ці хайпуються

Боже, яка гидота шириться нашою країною, куди котимося, зупиніть цей сором

Крім того, що це аморально, так це ще й незаконно. Ви порушуєте ВСІ норми. І поліція, якщо вона дотримується закону, мала б відреагувати

Хлопці молодці, а люди, які лиють отруту в коментарях, - ви зло, вилізіть з СРСРовських бульбашок та навчіться радіти за щастя інших людей

Як блогер, він мені ну зовсім не імпонує, але як за людину, я рада за нього, хай щасливі будуть

Коментар зі сторінки "zhvl_official". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "zhvl_official". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "zhvl_official". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "zhvl_official". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "zhvl_official". Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про хлопця

Не так давно український блогер Олег Машуковський зробив камінг-аут та показав свого хлопця Данила, який є візажистом. На своїй сторінці в Instagram тік-токер показав свого коханого і заявив, що вони офіційно разом.

"Тепер офіційно, так, ми разом. Буду радий, якщо станете друзями з моєю рідною людиною @the_dark_dany", — підписав спільні фотографії зі своєю другою половинкою український актор.

Публікація зі сторінки Олега Машуковського. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український блогер Олег Машуковський висловився про скандал навколо готелю "Немо".

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