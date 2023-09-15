Блогер Машуковский сделал предложение своему парню – бурная реакция сети

Украинский блогер Олег Машуковский со своим женихом на Говерле. Фото: Instagram Олега Машуковского

Молодой украинский блогер, актер и певец Олег Машуковский шокировал публику своим поступком. Парень сделал предложение своему любимому, визажисту Даниилу, прямо на вершине горы Говерла, чем очень удивил пользователей сети.

Об этом рассказали на странице "zhvl_official" в социальной сети Instagram.

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Подробности

Украинский тик-токер Олег Машуковский показал трогательное видео, где можно увидеть волнующий момент. Оказывается, молодой блогер решил вместе со своими друзьями покорить самую высокую точку Украины, гору Говерлу.

Там Олег решился на достаточно серьезный, но романтический шаг, о котором мечтают все люди. Прямо на горе молодой украинский тик-токер опустился на одно колено, вытащил кольцо и сделал своему парню предложение руки и сердца.

Публикация со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Тот не стал долго думать и согласился стать его мужем, сказав ему "да".

Реакция сети

Увидев такую новость, пользователи не стали долго молчать и начали высказываться насчет нее. Среди комментариев можно увидеть как слова критики, так и положительное мнение людей.

Н*фига нам это знать? Ребята в окопах сидят, защищают страну, а эти хайпуются

Боже, какая мерзость распространяется по нашей стране, куда катимся, остановите этот стыд

Кроме того, что это безнравственно, так это еще и незаконно. Вы нарушаете все нормы. И полиция, если она придерживается закона, должна отреагировать

Ребята молодцы, а люди, которые льют яд в комментариях, — вы зло, вылезите из СССРовских пузырей и научитесь радоваться за счастье других людей

Как блогер, он мне ну совсем не импонирует, но как за человека, я рада за него, пусть счастливы будут

Комментарий со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "zhvl_official". Фото: скриншот из Instagram

Что известно о парне

Не так давно украинский блогер Олег Машуковский сделал каминг-аут и показал своего парня Даниила, который является визажистом. На своей странице в Instagram тик-токер показал своего любимого и заявил, что они официально вместе.

"Теперь официально, да, мы вместе. Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком @the_dark_dany", — подписал общие фотографии со своей второй половинкой украинский актер.

Публикация на странице Олега Машуковского. Фото: скриншот из Instagram

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