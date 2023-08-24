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Блогер Волошин розсекретив доходи: скільки він заробляє на нерухомості

24 серпня 2023 09:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогер Волошин розсекретив доходи: скільки він заробляє на нерухомості
Блогер Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, часто розказує підписникам про свої бізнеси. Цього разу молодий шоумен повідомив, скільки в нього об’єктів нерухомості та про плани на найближчі п’ять років. 

Відповідний допис з’явився в його Instagram.

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Цифри від Волошина

25-річний блогер зізнався, що в дитинстві він дивився популярне телешоу лотерею і мріяв виграти свою квартиру. Олександр тоді був впевнений, що сам на неї заробити не зможе. Тепер же в нього три квартири, і він розуміє — це лише початок.

"Одна квартира в мене вже, здається, приносить пасивно 15 тисяч гривень на місяць. На днях я отримав дві квартири, які обійшлись в 180 тисяч доларів. Одну з них я продам і зароблю 25-30 тисяч доларів зверху. Одну залишу, зроблю ремонт і буду здавати орієнтовно за  900-1000 доларів на місяць. За пів року ми зробимо ремонт, і мій пасивний дохід збільшиться до приблизно 50 тисяч гривень на місяць", — зізнався Волошин. 

Блогер заявив, що до 30 років він хоче купити багато нерухомості і вийти в дохід у 50 тисяч доларів на місяць. Одним з перших в коментарях Олександра підтримав співак Віталій Козловський, який боронить нашу країну в лавах ЗСУ. "Ти молодець", — лаконічно написав військовий. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер та Олександр Волошин на деякий час розійшлись. Також ми розповідали, що скандальна блогерка обурила оголеним фото з прапором.

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