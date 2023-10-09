Епатажний фотосет: Аня Тейлор-Джой покупалася у відрі в купальнику від Dior

Аня Тейлор Джой у фотосеті для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Акторка Аня-Тейлор-Джой знялася у епатажній фотосесессія бренду Dior. Зірка "Ферзевого гамбіту" позувала на фото у мініатюрному купальнику від модного бренду.



Фото з'явилися у глянцевому журналі ODDA.

На надувній акулі та на підлозі у ванні

27-річна актриса здивувала незвичними та відвертими образами у новій фотосесії для глянцю. Аня Тейлор-Джой з'явилася на обкладинці журналу у маленькому купальнику від Dior, а також у джинсах. Проте сиділа вона у цьому образі просто у бруді.

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Аня Тейлор-Джой у фотосеті для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Ще на одному екстравагантному фото зірка з'явилася у закритому купальнику від бренду. У ньому вона сиділа на надувній акулі, яка призначена для купання.

Аня Тейлор-Джой у фотосеті для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

На іншому фото Аня лежить на плитковій підлозі і тримає у руці засіб нібито для прання. На ньому написано її прізвище.

Аня Тейлор-Джой у фотосеті для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Ще одна оригінальна ідея, яку втілила у життя акторка — вона позувала у відрі! У стильному образі від Dior вона всілася у відро, яке зазвичай використовують під час прибирання.

Аня Тейлор-Джой у фотосеті для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Ферзевого гамбіту" Анна Тейлор-Джой зіграла пишне весілля. Також ми повідомляли, що Аня Тейлор-Джой на другий день власного весілля покаталася на човні у Венеції.