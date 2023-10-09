Эпатажный фотосет: Аня Тейлор-Джой покупалась в ведре в купальнике от Dior

Аня Тейлор Джой в фотосети для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Актриса Аня-Тейлор-Джой снялась в эпатажной фотосесессии бренда Dior. Звезда "Ферзевого гамбита" позировала на фото в миниатюрном купальнике модного бренда.



Фото появилось в глянцевом журнале ODDA.

На надувной акуле и на полу в ванной

27-летняя актриса удивила необычными и откровенными образами в новой фотосессии для глянца. Аня Тейлор-Джой появилась на обложке журнала в маленьком купальнике Dior, а также в джинсах. Однако сидела она в этом образе прямо в грязи.

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Аня Тейлор-Джой в фотосете для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Еще на одном экстравагантном фото звезда появилась в закрытом купальнике от бренда. В нем она сидела на надувной акуле, предназначенной для купания.

Аня Тейлор-Джой в фотосете для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

На другом фото Аня лежит на плиточном полу и держит в руке средство якобы для стирки. На нем написана ее фамилия.

Аня Тейлор-Джой в фотосете для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Еще одна оригинальная идея, которую воплотила в жизнь актриса, она позировала в ведре! В стильном образе от Dior она уселась в ведро, обычно используемое во время уборки.

Аня Тейлор-Джой в фотосете для Dior. Фото: Alana O'Herlihy

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Ферзевого гамбита" Анна Тейлор-Джой сыграла пышную свадьбу. Также мы сообщали, что Аня Тейлор-Джой на второй день своей свадьбы покаталась на лодке в Венеции.