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Епатажний інопланетянин: в українському шоу-бізнесі з'явився новий загадковий артист

26 травня 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Епатажний інопланетянин: в українському шоу-бізнесі з'явився новий загадковий артист
Артист PLAXA в полі з коровою. Фото: менеджмент співака
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні соцмережі сколихнули відео з загадковим хлопцем з дивним шоломом на голові. Він з’явився в різних локаціях столиці, нагадував інопланетянина та ні з ким у голос не спілкувався. Втім, це був не герой нового гостросюжетного серіалу від Netflix і, авжеж, не справжній інопланетянин. Так в українському шоу-бізнесі народилась нова зірка. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про загадкового артиста PLAXA та покаже його дебютний кліп.

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Хто бігав столицею в шоломі

В українському шоу-бізнесі не так багато артистів, які виступають під масками, анімацією та приховують своє ім’я. Все це завжди інтригує. А в сукупності з хітами та крутими відеороботами є всі шанси стати улюбленцями мільйонів. Як це, наприклад, вийшло в британського гурту Gorillaz. Всі шанси є й в PLAXA.

Артист випустив дебютний кліп на пісню "Все можливо". У динамічному відео він розгулює столицею, роздивляється людей, сидить на Хрещатику біля безхатька, який вже стільки всього бачив у цьому житті, що геть не зважає на "інопланетну" істоту. Саме жителем далекої планети себе і позиціонує PLAXA.

Також міжгалактичний артист катається верхи на візку з конями в області, танцює та милується краєвидами Києва. 

"Цей загадковий інопланетянин ще не до кінця розуміє земні правила. Але він дуже хоче допомогти нам зберегти свою планету і нагадати людям про справжні цінності та істини. Бо люди почали знищувати самих себе. Його космічний зореліт приземлився в Україні, адже саме Україна зараз є центром усіх ключових подій, що відбуваються у світі та змінюють хід історії. Навколо неї зосереджена увага не тільки усіх інших країн світу, але і, як виявилось, багатьох інопланетних цивілізацій", — йдеться в допису до відео.

За ствердженнями загадкового PLAXA, у деяких галактиках просто мовчки спостерігають за нами та жують міжгалактичний попкорн із присмаком зоряного пилу. Саме тому він вирішив особисто познайомитись з українцями та поділитись із ними своїм досвідом.

Хто саме приховується за шоломом менеджмент (або як його називає PLAXA, друзі) не повідомляє. Інтрига — новий-старий метод взаємодії з публікою не тільки в шоу-бізнесі. Чим підкріпить "інопланетний" артист свою яскраву появу в українському медіасвіті — покаже час. 

Артист PLAXA в київському метрополітені. Фото: менеджмент співака

Нагадаємо, раніше ми писали, які знаменитості вбачили НЛО та вірять у прибульців. Також ми розповідали, що співачка, громадська діячка Оксана Білозір після розлучення запалила з молодими парубками у новому кліпі.

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