Эпатажный инопланетянин: в украинском шоу-бизнесе появился новый загадочный артист

Артист PLAXA в поле с коровой. Фото: менеджмент певца

Накануне соцсети всколыхнули видео с загадочным парнем со странным шлемом на голове. Он появился в разных локациях столицы, напоминал инопланетянина и ни с кем не в голос общался. Впрочем, это был не герой нового остросюжетного сериала от Netflix и, конечно, не настоящий инопланетянин. Так, в украинском шоу-бизнесе родилась новая звезда.

Новини.LIVE расскажет подробнее о загадочном артисте PLAXA и покажет его дебютный клип.

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Кто бегал по столице в шлеме

В украинском шоу-бизнесе не так много артистов, выступающих под масками, анимацией и скрывающих свое имя. Все это всегда интригует. А в совокупности с хитами и крутыми видеоработами есть все шансы стать любимцами миллионов. Как это, например, вышло у британской группы Gorillaz. Все шансы есть и у PLAXA.

Артист выпустил дебютный клип на песню "Все можливо". В динамичном видео он разгуливает по столице, рассматривает людей, сидит на Крещатике возле бездомного, который уже столько всего видел в этой жизни, что совсем не обращает внимание на "инопланетное" существо. Именно жителем далекой планеты себя и позиционирует PLAXA.

Также межгалактический артист катается верхом на повозке с лошадьми в области, танцует и любуется видами Киева.

"Этот загадочный инопланетянин еще не до конца понимает земные правила. Но он очень хочет помочь нам сохранить свою планету и напомнить людям о настоящих ценностях и истинах. Потому что люди начали уничтожать самих себя. Его космический звездолет приземлился в Украине, ведь именно Украина сейчас является центром всех ключевых событий, происходящих в мире и изменяющих ход истории. Вокруг нее сосредоточено внимание не только всех других стран мира, но и, как оказалось, многих инопланетных цивилизаций", — говорится в сообщении к видео.

По утверждениям загадочного PLAXA, в некоторых галактиках просто молча наблюдают за нами и жуют межгалактический попкорн с привкусом звездной пыли. Именно поэтому он решил лично познакомиться с украинцами и поделиться с ними своим опытом.

Кто именно скрывается за шлемом менеджмент (или, как его называет PLAXA, друзья) не сообщает. Интрига — новый-старый метод взаимодействия с публикой не только в шоу-бизнесе. Чем подкрепит "инопланетный" артист свое яркое появление в украинском медиа мире — покажет время.

Артист PLAXA в киевском метрополитене. Фото: менеджмент певца

Напомним, ранее мы писали, какие знаменитости увидели НЛО и верят в пришельцев. Также мы рассказывали, что певица, общественная деятельница Оксана Билозир после развода зажгла с молодыми парнями в новом клипе.