Оксана Білозір після розлучення запалила з молодими парубками у новому кліпі

Співачка Оксана Білозір. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Нещодавно новина про розлучення співачки, громадської діячки Оксани Білозір та музиканта, захисника України в лавах ЗСУ, Романа Недзельського шокувала багатьох колег по шоу-бізнесу. Втім, життя триває. Оксана Білозір переспівала свій хіт "Горобина ніч" спільно з проєктом KOLABA.

Запальне відео з'явилось на YouTube-каналі молодих виконавців.

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Подробиці

За кілька днів, 30 травня, народна артистка України відзначатиме свій день народження. Тож для співачки нове відео стало своєрідним подарунком.

"Наша ціль зробити так, щоб улюблений український хіт наших батьків "Горобина ніч", зазвучав по-новому та став актуальним для сучасної молоді. Іншими словами, дотримуємося нашої стратегії — давати друге дихання найкращим українським пісням. Наше гасло: "Слухай українське", — прокоментували прем’єру KOLABA.

У новому кліпі 65-річна Білозір енергійно рухається та позує на камеру в модному образі та яскравому мейкапу.

Хто такі KOLABA

Проєкт створили львів’янин Андрій Павлеса та полтавець Владислав Крипак під час воєнного часу, а саме 8 квітня 2022 року. "Пацики на моциках", "Ой, мамо, люблю Гриця", "А калина не верба", "Ти щаслива будеш" — найпопулярніші хіти та ремікси музичного гурту KOLABA, які потрапили в чарти музичних майданчиків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хіт співака Іво Бобула із понад 30-річною історією "А липи цвітуть" зазвучав по-новому. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" двома мовами презентували саундтрек до відеогри про військовий дрон.