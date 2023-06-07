Ешлі Грем у купальнику похизувалася засмагою

Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель plus-size Ешлі Грем вразила шанувальників черговою спокусливою фотосесією. Зірка зібрала сотні компліментів, позуючи у купальнику на балконі.

Знімки красуня опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Ешлі знялась у промо штучної засмаги та похизувалась рівним тоном шкіри. Модель нерідко ділиться секретами краси з прихильниками. Так, нещодавно вона розповіла, що спить із заклеєним ротом. А тепер поділилась рецептом китайської косметології - гуаша, який, на думку моделі, може замінити ботокс.

"Я бачила так багато жінок, які робили цю процедуру неправильно, але я знайшла свого майстра, вона мій акупунктурист Не потрібні ніякі філери", — ділиться Грем.

Також модель використовує простирадла з ефектом сауни.

Ешлі виховує трьох дітей з чоловіком-фотографом.

"Я на тій стадії, коли плач моїх дітей для мене важливіший, ніж сонцезахисний крем. Не маю більше час займатися собою, як раніше. Все пришвидшилось, — говорить модель і додає, що шкодує про найбільшу помилку у школі, — я забагато використовувала тонального крему. Я потім зрозуміла, як це погано".

Раніше Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком..

Нагадаємо, Ешлі Грем стурбувала прихильників втратою ваги. Фоловери зірки зізнался, що розчаровані нею.