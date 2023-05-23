Ешлі Грем зізналася, що спить із заклеїним ротом

Модель Ешлі Грем. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком. Зірка зізналася, що спить із заклеєним ротом.

На доказ цього знаменитість запостила фото а своїй сторінці в Instagram.

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Модель Ешлі Грем

"Почала заклеювати рот на ніч і ніколи не спала так добре, і навіть не почувалася настільки добре, коли прокидаюся. Не критикуйте, доки не спробуєте", — підписала фото, на якому спить з липкою стрічкою на губах Ешлі.

Модель plus-size Ешлі Грем нещодавно очолила рейтинг найсексуальніших жінок світу.

Зірка розпочала модельну кар'єру у 12 років. Сьогодні у портфоліо Ешлі фотосесії для Vogue, Elle, Glamour та Harper’s Bazaar. У 2016 році вона прикрасила обкладинку Sports Illustrated Swimsuit Issue, як перша модель plus-size.

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