Эшли Грэм в купальнике похвасталась загаром

Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Модель plus-size Эшли Грэм поразила поклонников очередной соблазнительной фотосессией. Звезда собрала сотни комплиментов, позируя в купальнике на балконе.

Снимки красавица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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Эшли снялась в промо искусственного загара, и похвасталась ровным тоном кожи. Модель нередко делится секретами красоты с поклонниками. Так недавно она рассказала, что спит с заклеенным ртом. А теперь поделилась рецептом китайской косметологии – гуаша, который, по мнению модели, может заменить ботокс.

"Я видела так много женщин, которые делали эту процедуру неправильно, но я нашла своего мастера, она мой акупунктурист. Не нужны никакие филлеры", — делится Грэм.

Также модель использует одеяло с эффектом сауны.

Эшли воспитывает троих детей с мужем-фотографом.

"Я на той стадии, когда плач моих детей для меня важнее, чем солнцезащитный крем. Нет больше времени заниматься собой, как раньше. Все ускорилось, — говорит модель и добавляет, что сожалеет о самой большой ошибке, которую допустила в школе, — я слишком много использовала тонального крема. Я потом поняла, как это плохо".

Ранее Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком.

Напомним,Эшли Грэм обеспокоила поклонников похудением. Фоловеры звезды признались, что разочарованы ею.