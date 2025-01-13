ФБР приехало к дому Бена Аффлека — преступление во время пожаров

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Сотрудники ФБР наведалась к дому голливудского актера Бена Аффлека.

Об этом пишет TMZ.

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Журналисты издания TMZ заметили возле дома известного актера Бена Аффлека правоохранителей. Агенты ФБР вместе с заместителями шерифа округа Лос-Анджелес осматривались вокруг.

ФБР возле дома Бена Аффлека. Фото: TMZ

Удалось выяснить, что они расследовали инцидент. А именно частный дрон столкнулся с пожарным самолетом и повредил его. Это устройство помогало бороться с лесными пожарами, которые свирепствуют в Лос-Анджелесе.

Полиция возле дома Бена Аффлека. Фото: TMZ

Неизвестно, общались ли ФБР с Беном Аффлеком. Представители его команды ситуацию не комментируют. Однако инсайдеры TMZ убеждают, что ситуация актера не касается и ему не о чем волноваться.

Напомним, как актер Бен Аффлек убегал от лесных пожаров. Также мы рассказывали, что известный шоумен погиб в огне в Лос-Анджелесе.