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ФБР внезапно наведалось к Бену Аффлеку

13 января 2025 21:40
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
ФБР приехало к дому Бена Аффлека — преступление во время пожаров
Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Сотрудники ФБР наведалась к дому голливудского актера Бена Аффлека.

Об этом пишет TMZ.

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ФБР приехало к дому Бена Аффлека

Журналисты издания TMZ заметили возле дома известного актера Бена Аффлека правоохранителей. Агенты ФБР вместе с заместителями шерифа округа Лос-Анджелес осматривались вокруг. 

ФБР біля будинку Бена Аффлека
ФБР возле дома Бена Аффлека. Фото: TMZ 

Удалось выяснить, что они расследовали инцидент. А именно частный дрон столкнулся с пожарным самолетом и повредил его. Это устройство помогало бороться с лесными пожарами, которые свирепствуют в Лос-Анджелесе.

поліція біля дому Бена Аффлека
Полиция возле дома Бена Аффлека. Фото: TMZ 

Неизвестно, общались ли ФБР с Беном Аффлеком. Представители его команды ситуацию не комментируют. Однако инсайдеры TMZ убеждают, что ситуация актера не касается и ему не о чем волноваться.

Напомним, как актер Бен Аффлек убегал от лесных пожаров. Также мы рассказывали, что известный шоумен погиб в огне в Лос-Анджелесе.

ФБР пожар Бен Аффлек Голливуд Лос-Анджелес

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