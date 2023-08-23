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Фестиваль у Польщі за гроші росіян: зірки шоу-бізнесу відреагували на гучний скандал

23 серпня 2023 07:21
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фестиваль у Польщі за гроші росіян: зірки шоу-бізнесу відреагували на гучний скандал
Музичний фестиваль. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями в столиці Варшави мав пройти масштабний музичний фестиваль Easy Busy Fest, в лайнапі якого заявлені гурти "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Ляпіс Трубецкой", співаки Володимир Дантес, Антон Вельбой, Yaktak та інші. Втім, тільки зараз з’ясувалося, що фестиваль частково проспонсорували російські компанії.

Про це у своїх соцмережах повідомила громадська активістка Наталія Панченко. 

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Подробиці скандалу

Одним зі спонсорів масштабного фестивалю стали компанії MixMerkt та Monolith. За словами Наталії, обидва бренди належать до одних власників, вихідців із Росії, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу Russian shops, яка цього року заходить у Польщу.

"Не українських, не східноєвропейських і не ще якихось там товарів, як вони намагались писати у пресрелізах, а саме російських товарів… Вони закуповують у Росії російські продукти, підтримуючи цим російську економіку, і продають потім ці товари у Європі, називаючи їх "східноєвропейськими". Навіть після повномасштабного вторгнення. Навіть попри санкції", — заявила активістка. 

Реакція зірок

Всі артисти, які мали виступати на фестивалі, дізналися про російський слід заходу одночасно з іншими користувачами соцмереж. Спочатку вони висловили своє обурення, а потім більшість з них оголосила про те, що не приїде у Варшаву на Easy Busy Fest.

Скриншот: Instagram//natalia.ua
Скриншот: Instagram//natalia.ua

Скасування фестивалю

Після того як хедлайнери почали скасовувати свої виступи, організатори Easy Busy Fest поставили подію, на яку мали приїхати тисячі гостей з багатьох країну світу, на стоп. 

Скриншот: Instagram/easybusyfest

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналістку розлютив вояж телеведучого Юрія Горбунова за кордон під час війни. Також ми розповідали, що акторка Ольга Сумська відповіла на критику свого відпочинку на курорті під час війни.

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