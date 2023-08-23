Фестиваль у Польщі за гроші росіян: зірки шоу-бізнесу відреагували на гучний скандал

Музичний фестиваль. Фото: Google

Днями в столиці Варшави мав пройти масштабний музичний фестиваль Easy Busy Fest, в лайнапі якого заявлені гурти "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Ляпіс Трубецкой", співаки Володимир Дантес, Антон Вельбой, Yaktak та інші. Втім, тільки зараз з’ясувалося, що фестиваль частково проспонсорували російські компанії.

Про це у своїх соцмережах повідомила громадська активістка Наталія Панченко.

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Подробиці скандалу

Одним зі спонсорів масштабного фестивалю стали компанії MixMerkt та Monolith. За словами Наталії, обидва бренди належать до одних власників, вихідців із Росії, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу Russian shops, яка цього року заходить у Польщу.

"Не українських, не східноєвропейських і не ще якихось там товарів, як вони намагались писати у пресрелізах, а саме російських товарів… Вони закуповують у Росії російські продукти, підтримуючи цим російську економіку, і продають потім ці товари у Європі, називаючи їх "східноєвропейськими". Навіть після повномасштабного вторгнення. Навіть попри санкції", — заявила активістка.

Реакція зірок

Всі артисти, які мали виступати на фестивалі, дізналися про російський слід заходу одночасно з іншими користувачами соцмереж. Спочатку вони висловили своє обурення, а потім більшість з них оголосила про те, що не приїде у Варшаву на Easy Busy Fest.

Скриншот: Instagram//natalia.ua

Скриншот: Instagram//natalia.ua

Скасування фестивалю

Після того як хедлайнери почали скасовувати свої виступи, організатори Easy Busy Fest поставили подію, на яку мали приїхати тисячі гостей з багатьох країну світу, на стоп.

Скриншот: Instagram/easybusyfest

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