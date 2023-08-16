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Ольга Сумська відповіла на критику свого відпочинку на курорті під час війни

16 серпня 2023 09:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ольга Сумська відповіла на критику свого відпочинку на курорті під час війни
Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ольга Сумська потрапила під хвилю критику через поїздку на курорт. Зірка вирушила на Хмельниччину, де побувала у лікувальному санаторії.

Про це стало відомо зі сторінки акторки в Instagram.

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Підписники розкритикували зірку за відпочинок на курорті під час війни. Акторка різко відповіла на коментарі фоловерів. Сумська пояснила, що постійно займається волонтерством, а про відпустку вже давно мріяла.

 

Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

"Люди, на три дні заїхала перевести дух і знову повертаюсь до роботи! Волонтерської в першу чергу! І для чого мені зараз тут писати це? Хотіла передихнути, давно мріяла побувати в цьому заповіднику — Подільські Товтри…Але це не означає, що ми не думаємо про наших захисників! Ми не забуваємо про них ні на хвилину! Продовжую збирати кошти і підтримувати наших захисників щодня! До речі…Зараз є багато реабілітаційних медичних центрів, які спеціально обладнані для відновлення і лікування воїнів…Цей курорт, у цьому випадку, — сімейного типу, де можна хоча б на деякий час забути про жах, який коїться навколо…", — говорить акторка.

Сумська додала, що хотіла показати, що в країні, попри війну, з'являються чудові заклади для відпочинку та оздоровлення.

"Показала вам, яку красу створили в заповіднику з лікувальним комплексом, мінеральною водою з джерела. Є контингент, якому цікаво дізнатись, що в Україні навіть під час страшної війни з'являються такі чудові лікувальні курорти…", — розповіла зірка.

Нагадаємо, Сумська без макіяжу привітала коханого з ювілеєм.

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