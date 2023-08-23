Фестиваль в Польше за деньги россиян: звезды шоу-бизнеса отреагировали на громкий скандал

Музыкальный фестиваль. Фото: Google

На днях в столице Варшавы должен был пройти масштабный музыкальный фестиваль Easy Busy Fest, в лайнапе которого заявлены группы "Океан Ельзи", The Hardkiss, "Ляпис Трубецкой", певцы Владимир Дантес, Антон Вельбой, Yaktak и другие. Однако только сейчас выяснилось, что фестиваль частично проспонсорировали российские компании.

Об этом в своих соцсетях сообщила общественная активистка Наталья Панченко.

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Подробности скандала

Одним из спонсоров масштабного фестиваля стали компании MixMerkt и Monolith. По словам Натальи, оба бренда принадлежат к одним владельцам, выходцам из России, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть Russian shops, которая в этом году заходит в Польшу.

"Не украинских, не восточноевропейских и не еще каких-то товаров, как они пытались писать в пресс-релизах, а именно российских товаров… Они закупают в России российские продукты, поддерживая этим российскую экономику, и продают потом эти товары в Европе, называя их "восточноевропейскими". Даже после полномасштабного вторжения. Даже несмотря на санкции", — заявила активистка.

Реакция звезд

Все артисты, которые должны выступать на фестивале, узнали о русском следе мероприятия одновременно с другими пользователями соцсетей. Сначала они выразили свое возмущение, а затем большинство из них объявило о том, что не приедет в Варшаву на Easy Busy Fest.

Скриншот: Instagram//natalia.ua

Скриншот: Instagram//natalia.ua

Отмена фестиваля

После того как хедлайнеры начали отменять свои выступления, организаторы Easy Busy Fest поставили событие, на которое должны были приехать тысячи гостей из многих стран мира, на стоп.

Скриншот: Instagram/easybusyfest

Напомним, ранее мы писали, что журналистку разозлил вояж телеведущего Юрия Горбунова за границу во время войны. Также мы рассказывали, что актриса Ольга Сумская ответила на критику своего отдыха на курорте во время войны.