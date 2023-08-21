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"Планую звернутись до СБУ": журналістку розлютив вояж Гобунова за кордон під час війни

21 серпня 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Планую звернутись до СБУ": журналістку розлютив вояж Гобунова за кордон під час війни
Шоумен Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно шоумен Юрій Горбунов в інтерв'ю Аліні Доротюк вперше прокоментував інформацію про те, що у березні 2022 року він нібито перетинав кордон України та Молдови, але це зафіксували лише молдовські прикордонники. Журналісти відреагували на слова шоумена.

Про це пише Детектор медіа.

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За словами ведучого, всі його виїзди за кордон офіційні, зафіксовані в його паспорті. Інформацію про виїзд на початку повномасштабного вторгнення шоуменом оприлюднили журналісти видання "Цензор.НЕТ". Горбунов переконує, що вже подав заяву у відповідні органи для того, щоби відбулось розслідування.

"Не уявляю, щоб міг ще сказати Горбунов про цю історію, крім того, щоб казати, що в нього все гаразд. Я планую найближчим часом також звернутись до ДБР та СБУ, щоб вони вивчили обставини, вказані в моїй статті. І ще — Горбунов і мені міг сказати, що в нього все гаразд з виїздами, але він прочитав повідомлення, і тиждень мовчав. Мені здається, коли все гаразд, то ти можеш дуже швидко пояснити, як і чому. Особливо, знаючи, що ти публічна персона, а тема дуже дражлива. Горбунов же навіть в цьому інтервʼю обмежується загальними фразами, а не доказами чи поясненнями законності перетину кордону", — журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко прокоментувала слова шоумена.

 

На початку серпня інтернет-видання "Цензор.НЕТ" повідомило, що в його розпорядженні опинились документи молдовських прикордонників, які вказують, що 52-річний телеведучий та продюсер Юрій Горбунов 1 березня 2022 року перетинав кордон Молдови з ЄС разом із синами Данилом та Іваном. 26 березня Горбунов виїхав знову, але сам, після чого, за інформацією співрозмовників "Цензора.нет", перебував в Іспанії в курортному місті С’Агаро. За даними джерел видання, у Горбунова це була не єдина подорож.

Раніше Юрій Горбунов розповів, що він думає про Потапа, якого не було в Україні.

нагадаємо, Горбунов вперше прокоментував гучну заяву Єфросиніної щодо їхньої дружби.

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