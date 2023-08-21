"Планую звернутись до СБУ": журналістку розлютив вояж Гобунова за кордон під час війни
Нещодавно шоумен Юрій Горбунов в інтерв'ю Аліні Доротюк вперше прокоментував інформацію про те, що у березні 2022 року він нібито перетинав кордон України та Молдови, але це зафіксували лише молдовські прикордонники. Журналісти відреагували на слова шоумена.
Про це пише Детектор медіа.
Вояж на відпочинок на початку повномасштабного вторгнення
За словами ведучого, всі його виїзди за кордон офіційні, зафіксовані в його паспорті. Інформацію про виїзд на початку повномасштабного вторгнення шоуменом оприлюднили журналісти видання "Цензор.НЕТ". Горбунов переконує, що вже подав заяву у відповідні органи для того, щоби відбулось розслідування.
"Не уявляю, щоб міг ще сказати Горбунов про цю історію, крім того, щоб казати, що в нього все гаразд. Я планую найближчим часом також звернутись до ДБР та СБУ, щоб вони вивчили обставини, вказані в моїй статті. І ще — Горбунов і мені міг сказати, що в нього все гаразд з виїздами, але він прочитав повідомлення, і тиждень мовчав. Мені здається, коли все гаразд, то ти можеш дуже швидко пояснити, як і чому. Особливо, знаючи, що ти публічна персона, а тема дуже дражлива. Горбунов же навіть в цьому інтервʼю обмежується загальними фразами, а не доказами чи поясненнями законності перетину кордону", — журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Ніколаєнко прокоментувала слова шоумена.
На початку серпня інтернет-видання "Цензор.НЕТ" повідомило, що в його розпорядженні опинились документи молдовських прикордонників, які вказують, що 52-річний телеведучий та продюсер Юрій Горбунов 1 березня 2022 року перетинав кордон Молдови з ЄС разом із синами Данилом та Іваном. 26 березня Горбунов виїхав знову, але сам, після чого, за інформацією співрозмовників "Цензора.нет", перебував в Іспанії в курортному місті С’Агаро. За даними джерел видання, у Горбунова це була не єдина подорож.
Раніше Юрій Горбунов розповів, що він думає про Потапа, якого не було в Україні.
нагадаємо, Горбунов вперше прокоментував гучну заяву Єфросиніної щодо їхньої дружби.