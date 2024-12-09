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Фігурант бази Миротворець став номінантом премії "Золотий глобус"

9 грудня 2024 22:14
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Путініст Юрій Борисов отримав номінацію на премії "Золотий глобус"
Російський актор Юрій Борисов. Фото: росЗМІ
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

У США оголоси номінантів 82-ї престижної кінопремії "Золотий глобус". Урочиста церемонія пройде вже 5 січня 2025 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Скоріш за все на захід завітає 32-річний російський актор Юрій Борисов, який став номінантом в престижній категорії. 

Про це стало відомо на сайті премії "Золотий глобус".

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На статуетку в категорії "Найкращий актор другого плану" претендують титуловані Дензел Вашингтон, Кіран Калкін, Джеремі Стронг, Гай Пірс, Едвард Нортон та путініст Юрій Борисов. Останній відомий зокрема тим, що зіграв головну роль у пропагандистському фільмі "Калашников". Його знімали наприкінці 2010-х в окупованому Криму, а реліз відбувся у 2020 році. 

"Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму", — йдеться про Юрія Борисова на сайті бази "Миротворець".

Юрій Борисов
Пропагандист Юрій Борисов у фільмі "Калашников". Фото: росЗМІ

Зазначимо, що на початку цього вересня голлівудська акторка Анджеліна Джолі зустрілася з Юрієм Борисовим на кінофестивалі TIFF у Канаді. Оскароносна зірка приїхала презентувати фільм "Марія", де вона грає головну роль. А ось путініст презентував стрічку американського режисера Шона Бейкера "Анора", в якій він зіграв одну з ролей.

Джолі та Бутусов
Анджеліна Джолі та путініст Юрій Борисов. Скриншот: Instagram/anorafilm

Стрічка американського режисера Шона Бейкера "Анора", яка розповідає про стриптизерку та сина російського олігарха, також отримала номінацію в категорії "Найкращий фільм (мюзикл або комедія)". 

Нагадаємо, раніше ми писали, як український актор Олександр Рудинський отримав роль у серіалі "Клуні". Також ми розповідали, що зірка "Гаррі Поттера" заборгував податковій понад 2 млн доларів.

кіно премія Голлівуд путіністи російські зірки

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