Российский актер Юрий Борисов. Фото: росСМИ

В США объявили номинантов 82-й престижной кинопремии "Золотой глобус". Торжественная церемония пройдет уже 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Скорее всего, на мероприятие приедет 32-летний российский актер Юрий Борисов, ставший номинантом в престижной категории.

Об этом стало известно на сайте премии "Золотой глобус".

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На статуэтку в категории "Лучший актер второго плана" претендуют титулованные Дензел Вашингтон, Киран Калкин, Джереми Стронг, Гай Пирс, Эдвард Нортон и путинист Юрий Борисов. Последний известен тем, что сыграл главную роль в пропагандистском фильме "Калашников". Его снимали в конце 2010-х в оккупированном Крыму, а релиз состоялся в 2020 году.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыма", — говорится о Юрии Борисове на сайте базы "Миротворец".

Пропагандист Юрий Борисов в фильме "Калашников". Фото: росСМИ

Отметим, что в начале сентября голливудская актриса Анджелина Джоли встретилась с Юрием Борисовым на кинофестивале TIFF в Канаде. Оскароносная звезда приехала презентовать фильм "Мария", где играет главную роль. А вот путинист представил ленту американского режиссера Шона Бейкера "Анора", в которой он сыграл одну из ролей.

Анджелина Джоли и путинист Юрий Борисов. Скриншот: Instagram/anorafilm

Лента американского режиссера Шона Бейкера "Анора", рассказывающая о стриптизерше и сыне российского олигарха, также получила номинацию в категории "Лучший фильм (мюзикл или комедия)".

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