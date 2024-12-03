Олександр Рудинський знявся в серіалі Джорджа Клуні — фото

Український актор Олександр Рудинський / Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі, продюсером якого став зірка Голлівуду Джордж Клуні. Артист розсекретив, як йому вдалось потрапити у масштабний проєкт.

Деталями він поділився в інтерв'ю Harpers Bazaar.

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Олександр Рудинський зіграв в шпигунській стрічці "Агентство". Знімання відбувалися в Естонії та Англії. Про кастинг в проєкт Рудинський дізнався завдяки своїй агентці. Він пройшов всі етапи проб перед тим, як його затвердили на роль.

"Про кастинг мені розповіла моя агентка. Спочатку я проходив кілька турів самопроб, а потім мав Zoom-зустріч з режисером. Коли дізнався, що отримав роль, був дуже щасливий, але водночас хвилювався. Було багато організаційних моментів. Але загалом я був у захваті від такої можливості", — поділився актор.

Олександр Рудинський на зйомках. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Олександр отримав роль українського військового, який виконує завдання під прикриттям лікаря як на підконтрольній, так і на окупованій території України. Для артиста було важливим те, що в серіалі підняли тему його Батьківщини.

"Що для мене особливо важливо — це тема України, яка проходить лінійно через увесь сюжет. Мій персонаж є частиною цієї лінії, особливо у другій, третій, дев'ятій та десятій серіях. Є одна сцена, де мій герой наважується на вчинок, про який, мабуть, мріють усі українці. Хотілося б, щоб подібне траплялося не лише у кіно, а й у реальному житті", — розповів артист.

Олександр Рудинський і Річард Гір. Фото: instagram/sasha_rudinskiy

Одним із продюсерів серіалу є Джордж Клуні, а також в проєкт залучений голлівудський актор Річард Гір.

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