Історії українців покажуть на ТБ Польщі, США та Ізраїля

Фільм про героїчні історії українців покажуть на ТБ Польщі: далі в планах США та Ізраїль
Український фільм "Область Героїв" автора і генерального продюсера Олексія Комаровського виходить у світовий показ. Незабаром стрічку побачать і за океаном.
Про це повідомляється на сайті Держкіно.
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Деталі
Після широкого прокату в листопаді минулого року в Україні, фільм вже показали у Польщі. До роковин повномасштабного вторгнення найбільша телекомпанія цієї країни TVP Bądźmy Razem покаже на всіх своїх каналах "Область Героїв", дубльований польською мовою. Наступні покази заплановані в США та Ізраїлі.
"Десятки мільйонів іноземців вже знають, що Україна — це нація героїв і які саме кольори має сміливість. А наш фільм детально розкладе на молекули героїзм простих українців і проникне в іноземні серця та розуми ще глибше. Саме тому "Область Героїв" вже знають у Польщі, США, Ізраїлі і наша задача — не зупинятись навіть після перемоги", — зазначив Олексій Комаровський.
Фільм "Область Героїв" — це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Команда присвятила цей проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. Кожна героїчна сповідь — це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Бумбокс" та письменник Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва.