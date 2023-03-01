Історії українців покажуть на ТБ Польщі, США та Ізраїля

Фрагмент з фільму "Область Героїв"

Український фільм "Область Героїв" автора і генерального продюсера Олексія Комаровського виходить у світовий показ. Незабаром стрічку побачать і за океаном.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

Деталі

Після широкого прокату в листопаді минулого року в Україні, фільм вже показали у Польщі. До роковин повномасштабного вторгнення найбільша телекомпанія цієї країни TVP Bądźmy Razem покаже на всіх своїх каналах "Область Героїв", дубльований польською мовою. Наступні покази заплановані в США та Ізраїлі.

"Десятки мільйонів іноземців вже знають, що Україна — це нація героїв і які саме кольори має сміливість. А наш фільм детально розкладе на молекули героїзм простих українців і проникне в іноземні серця та розуми ще глибше. Саме тому "Область Героїв" вже знають у Польщі, США, Ізраїлі і наша задача — не зупинятись навіть після перемоги", — зазначив Олексій Комаровський.

Фільм "Область Героїв" — це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Команда присвятила цей проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. Кожна героїчна сповідь — це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Бумбокс" та письменник Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва.