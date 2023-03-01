Истории украинцев покажут на ТВ Польши, США и Израиля

Фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши: далее в планах США и Израиль
Украинский фильм "Область Героев" автора и генерального продюсера Алексея Комаровского выходит в мировой показ. Вскоре картину увидят и за океаном.
Об этом сообщается на сайте Госкино.
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Подробности
После широкого проката в ноябре прошлого года в Украине фильм уже показали в Польше. К годовщине полномасштабного вторжения крупнейшая телекомпания этой страны TVP Bądźmy Razem покажет на всех своих каналах "Область Героев", дублированный на польском языке. Следующие показы запланированы в США и Израиле.
"Десятки миллионов иностранцев уже знают, что Украина — это нация героев и какие цвета имеет смелость. А наш фильм подробно разложит на молекулы героизм простых украинцев и проникнет в иностранные сердца и умы еще глубже. Именно поэтому "Область Героев" уже знают в Польше, США, Израиле и наша задача — не останавливаться даже после победы", — отметил Алексей Комаровский.
Фильм "Область Героев" — это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев. Команда посвятила этот проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней. Каждая героическая исповедь — это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, олицетворяющих несгибаемую украинскую нацию.
Напомним, ранее мы писали, что группа "Бумбокс" и писатель Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева.