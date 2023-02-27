В Саудівській Аравії вперше на великих екранах показали український фільм

Вперше в історії: в Саудівській Аравії на великих екранах показали український фільм
Вже 2 березня розпочнеться широкий прокат українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами однойменної п'єси Лесі Українки. Втім, одними з перших мультфільм вже побачили у Саудівській Аравії.
Про це повідомляється на сайті Держкіно.
-
Швейцарський митець "пофарбував" Успенський собор у Лаврі в українські кольори
-
Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень
-
У Міненерго обіцяють, що світло українцям більше не відключатимуть, але є умова
-
РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі
-
Дипломування моряків: перше підтвердження компетенції за допомогою тестування CES 6.0
-
У Мінагро затвердили критерії для визначення критично важливих с/г підприємств
-
У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів
-
З літерою "Z": матері російського "чмобика" подарували нові двері для вуличного туалету
-
"Рік без мами": Ольга Сумська вшанувала пам'ять рідної людини, яка померла на початку війни
-
Голосування Генасамблеї ООН засвідчило відповідальність росії за війну проти України, — Боррель
Деталі
Допрем’єрний показ відбувся за сприянням посольства України в Королівстві Саудівській Аравії. Він пройшов в столиці, місті Ер-Ріяд. Серед глядачів були присутні громадяни України, іноземні дипломатичні представництва, саудівські чиновники та представники місцевих провідних ЗМІ.
"Мавка. Лісова пісня" — перший український фільм, який виходить у кінопрокат у регіоні Перської затоки та Саудівській Аравії зокрема.
Стрічка мала вийти в прокат 29 грудня 2022 року, але через повномасштабну війну прем'єру довелося відкласти. Одразу після української прем'єри 2 березня розпочнеться широкий прокат мультфільму в Європі та в країнах Близького Сходу і Північної Африки. Бюджет анімаційного фільму склав рекордні 200 млн гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що музичні виконавці Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".