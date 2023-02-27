В Саудівській Аравії вперше на великих екранах показали український фільм

Кінотеатр в Саудівській Аравії

Вже 2 березня розпочнеться широкий прокат українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами однойменної п'єси Лесі Українки. Втім, одними з перших мультфільм вже побачили у Саудівській Аравії.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

Деталі

Допрем’єрний показ відбувся за сприянням посольства України в Королівстві Саудівській Аравії. Він пройшов в столиці, місті Ер-Ріяд. Серед глядачів були присутні громадяни України, іноземні дипломатичні представництва, саудівські чиновники та представники місцевих провідних ЗМІ.

"Мавка. Лісова пісня" — перший український фільм, який виходить у кінопрокат у регіоні Перської затоки та Саудівській Аравії зокрема.

Стрічка мала вийти в прокат 29 грудня 2022 року, але через повномасштабну війну прем'єру довелося відкласти. Одразу після української прем'єри 2 березня розпочнеться широкий прокат мультфільму в Європі та в країнах Близького Сходу і Північної Африки. Бюджет анімаційного фільму склав рекордні 200 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музичні виконавці Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".