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Фільм Тейлор Свіфт зібрав рекордну касу: відсвяткувала з коханим

16 жовтня 2023 12:58
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Фільм Тейлор Свіфт зібрав рекордну касу: відсвяткувала з коханим
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: BACKGRID
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Фільм-концерт Тейлор Свіфт "The Eras Tour" зібрав рекордні 100 мільйонів доларів ще до прем'єри у світовому прокаті і 96 мільйонів у перші вихідні! Цю подію зірка відсвяткувала побаченням зі своїм новоспеченим хлопцем гравцем НФЛ Тревісом Келсі. 

Фото закоханої пари опублікували у Daily Mail. 

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Найкасовіший концертний фільм

Американська співачка Тейлор Свіфт зараз перебуває на вершині свого успіху. Медіа припускають, що фільм про її концертний тур "The Eras Tour" здобуде найбільшу кількість показів серед концертних фільмів за всю історію. Він вже став найкасовішим концертним фільмом в історії лише за перший вікенд у кінотеатрах. 

 

Прем'єра фільму відбулася 13 жовтня у більш ніж 8500 кінотеатрах близько 100 країн світу. Прем'єра запланована і в Україні. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У фільмі зображено тур Тейлор Свіфт, що стартував у березні 2023 року. The Eras Tour побив рекорд за кількістю відвідувачів та зібраних коштів. Концерти ще заплановані у Південній Америці, Японії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Європі та Канаді.

Відсвяткувала тріумф з коханим

Крім кар'єрних успіхів, у зірки все добре і на особистому фронті. Нещодавно вони з футболістом Тревісом Келсі припинили приховувати свої романтичні стосунки. 

 

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: BACKGRID

Після неймовірного успіху фільму Тейлор їх з Тревісом бачили дорогою на побачення. Вони трималася за руки, посміхалися, спортсмен торкався талії своєї обраниці. 

 

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: BACKGRID
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, Тейлор Свіфт підтвердила новий роман. 

Також ми писали, що Тейлор Свіфт привела зіркових друзів на матч свого нового бойфренда. 

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