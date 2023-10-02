Тейлор Свіфт привела зіркових друзів на матч свого нового бойфренда

Тейлор Свіфт, Блейк Лавлі, Раян Рейнольдс і Хью Джекман на грі. Фото: AP

Співачка Тейлор Свіфт з'явилася на матчі з американського футболу разом зі своїми друзями — акторками Софі Тернер, Блейк Лайвлі, її чоловіком актором Райаном Рейнольдсом і його найліпшим другом актором Хью Джекманом. Зіркова компанія на грі вболівала за нового хлопця Тейлор — футболіста Тревіса Келсі.

Про це пише Daily Mail.

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У квітні цього року Тейлор Свіфт розійшлася з актором Джо Елвіном, з яким зустрічалася 6 років. Через кілька місяців після цього зʼявилися чутки про ймовірний роман зірки з гравцем команди Канзас-Сіті Чіфс Тревісом Келсі.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme — Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023

Минулого тижня Свіфт вперше з'явилася на грі Тревіса, на якій сиділа у VIP секторі разом з його мамою, а після вирушила з хлопцем на вечірку. У мережі з'явилося фото, на якому зірка приобіймає спортсмена у барі.

Тейлор Свіфт обіймає Тревіса Келсі у барі. Фото: TMZ

Також Келсі був помічений, коли повертався до свого готелю в Нью-Джерсі після того, як, ймовірно, провів ніч у квартирі співачки на Манхеттені.

Вочевидь, стосунки новоспеченої пари розвиваються дуже швидко, адже тепер на матч коханого Тейлор Свіфт взяла з собою своїх найкращих друзів.

Тейлор Свіфт, Блейк Лавлі, Раян Рейнольдс і Хью Джекман на грі. Фото: SplashNews.com

Тейлор Свіфт, Блейк Лавлі, Раян Рейнольдс на грі. Фото: AP

Блейк Лайвлі так активно вболівала разом з Тейлор, що навіть потрапила у незручну ситуацію: її вузький топ ледь зістрибнув з акторки.

Тейлор Свіфт і Блейк Лавлі на грі. Фото: NBC

Актори Райан Рейнольдс і Хью Джекмен теж переживали через перебіг гри і добре проводили час.

Хью Джекман, Шон Леві, Райан Рейнольдс. Фото Instagram: Shawn Levy

Найстриманіше себе поводила зірка серіалу "Гра Престолів", акторка Софі Тернер, яка нещодавно заявила про розлучення зі співаком Джо Джонасом.

Акторка Софі Тернер на грі. Фото: Michael Simon, Shutterstock

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фанатка Тейлор Свіфт розповіла, що зірка зробила заради побачення.

Також ми писали, що зірці серіалу "Гра престолів" не віддають дітей.



