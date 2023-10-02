Тейлор Свіфт привела зіркових друзів на матч свого нового бойфренда
Співачка Тейлор Свіфт з'явилася на матчі з американського футболу разом зі своїми друзями — акторками Софі Тернер, Блейк Лайвлі, її чоловіком актором Райаном Рейнольдсом і його найліпшим другом актором Хью Джекманом. Зіркова компанія на грі вболівала за нового хлопця Тейлор — футболіста Тревіса Келсі.
Про це пише Daily Mail.
Емоції зашкалювали
У квітні цього року Тейлор Свіфт розійшлася з актором Джо Елвіном, з яким зустрічалася 6 років. Через кілька місяців після цього зʼявилися чутки про ймовірний роман зірки з гравцем команди Канзас-Сіті Чіфс Тревісом Келсі.
Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme— Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023
Минулого тижня Свіфт вперше з'явилася на грі Тревіса, на якій сиділа у VIP секторі разом з його мамою, а після вирушила з хлопцем на вечірку. У мережі з'явилося фото, на якому зірка приобіймає спортсмена у барі.
Також Келсі був помічений, коли повертався до свого готелю в Нью-Джерсі після того, як, ймовірно, провів ніч у квартирі співачки на Манхеттені.
Вочевидь, стосунки новоспеченої пари розвиваються дуже швидко, адже тепер на матч коханого Тейлор Свіфт взяла з собою своїх найкращих друзів.
Блейк Лайвлі так активно вболівала разом з Тейлор, що навіть потрапила у незручну ситуацію: її вузький топ ледь зістрибнув з акторки.
.@TaylorSwift13 was loving that @Chiefs TD 🙌— NFL (@NFL) October 2, 2023
📺: #KCvsNYJ on NBC⁰📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/cLJQ8MOopx pic.twitter.com/EbHND7N4Cg
Актори Райан Рейнольдс і Хью Джекмен теж переживали через перебіг гри і добре проводили час.
Найстриманіше себе поводила зірка серіалу "Гра Престолів", акторка Софі Тернер, яка нещодавно заявила про розлучення зі співаком Джо Джонасом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фанатка Тейлор Свіфт розповіла, що зірка зробила заради побачення.
Також ми писали, що зірці серіалу "Гра престолів" не віддають дітей.