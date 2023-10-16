Фильм Тейлор Свифт собрал рекордную кассу: отпраздновала с любимым

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID

Фильм-концерт Тейлор Свифт "The Eras Tour" собрал рекордные 100 миллионов долларов еще до премьеры в мировом прокате и 96 миллионов за первые выходные! Это событие звезда отпраздновала свиданием со своим новоиспеченным парнем игроком НФЛ Тревисом Келси.

Фото влюбленной пары опубликовали в Daily Mail.

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Самый кассовый концертный фильм

Американская певица Тейлор Свифт сейчас находится на вершине своего успеха. Медиа предполагают, что фильм о ее концертном туре "The Eras Tour" получит самое большое количество показов среди концертных фильмов за всю историю. Он уже стал самым кассовым концертным фильмом в истории только за первый уик-энд в кинотеатрах.

Премьера фильма состоялась 13 октября в более чем 8500 кинотеатрах около 100 стран мира. Премьера запланирована и на Украине.

В фильме изображен тур Тейлор Свифт, стартовавший в марте 2023 года. The Eras Tour побил рекорд по количеству посетителей и собранных средств. Концерты еще запланированы в Южной Америке, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Европе и Канаде.

Отпраздновала триумф с любимым

Помимо карьерных успехов у звезды все хорошо и на личном фронте. Недавно они с футболистом Тревисом Келси перестали скрывать свои романтические отношения.

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID

После невероятного успеха фильма Тейлор с Тревисом видели по дороге на свидание. Они держались за руки, улыбались, спортсмен касался талии своей избранницы.

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID

Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID

Напомним, Тейлор Свифт подтвердила новый роман.

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