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Фильм Тейлор Свифт собрал рекордную кассу: отпраздновала с любимым

16 октября 2023 12:58
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Фильм Тейлор Свифт собрал рекордную кассу: отпраздновала с любимым
Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Фильм-концерт Тейлор Свифт "The Eras Tour" собрал рекордные 100 миллионов долларов еще до премьеры в мировом прокате и 96 миллионов за первые выходные! Это событие звезда отпраздновала свиданием со своим новоиспеченным парнем игроком НФЛ Тревисом Келси.

Фото влюбленной пары опубликовали в Daily Mail.

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Самый кассовый концертный фильм

Американская певица Тейлор Свифт сейчас находится на вершине своего успеха. Медиа предполагают, что фильм о ее концертном туре "The Eras Tour" получит самое большое количество показов среди концертных фильмов за всю историю. Он уже стал самым кассовым концертным фильмом в истории только за первый уик-энд в кинотеатрах.

 

Премьера фильма состоялась 13 октября в более чем 8500 кинотеатрах около 100 стран мира. Премьера запланирована и на Украине.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Taylor Swift (@taylorswift)

В фильме изображен тур Тейлор Свифт, стартовавший в марте 2023 года. The Eras Tour побил рекорд по количеству посетителей и собранных средств. Концерты еще запланированы в Южной Америке, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре, Европе и Канаде.

Отпраздновала триумф с любимым

Помимо карьерных успехов у звезды все хорошо и на личном фронте. Недавно они с футболистом Тревисом Келси перестали скрывать свои романтические отношения.

 

Тейлор Свифт и Тревис Келси
Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID

После невероятного успеха фильма Тейлор с Тревисом видели по дороге на свидание. Они держались за руки, улыбались, спортсмен касался талии своей избранницы.

 

Тейлор Свифт и Тревис Келси
Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID
Тейлор Свифт и Тревис Келси
Тейлор Свифт и Тревис Келси. Фото: BACKGRID

Напомним, Тейлор Свифт подтвердила новый роман.

Также мы писали, что Тейлор Свифт привела звездных друзей на матч своего нового бойфренда.

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