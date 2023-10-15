Тримались за руки: Тейлор Свіфт підтвердила новий роман

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift

Попередні тижні ходили чутки про роман американської титулованої співачки Тейлор Свіфт з гравцем НФЛ Тревісом Келсі, який грає за команду "Канзас-Сіті Чіфс". Їх вже бачили разом, але фотографії, як вони тримаються за руки, з’явились тільки зараз.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Зіркова парочка відвідала престижний ресторан Nobu в Нью-Йорку, де повечеряли. Після цього Тейлор та Тревіс вийшли на вулицю, де була дощова погода, та тримались за руки. Таким чином знаменитості вперше офіційно підтвердили свій роман. Після цього Келсі та Свіфт несподівано з’явилися на телешоу "Суботній вечір у прямому ефірі".

Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Page Six

Тейлор та Тревіс разом вилетіли на східне узбережжя через два дні після його футбольного матчу проти "Денвер Бронкос". У зірки НФЛ є кілька вихідних через ранню гру, і очікується, що він і Свіфт проведуть час разом цими вихідними в Нью-Йорку. У Свіфт є люксова квартира на Мангеттені, який Келсі вже відвідував принаймні один раз.

Раніше повідомлялося, що на початку роману Тревіс хотів запросити Тейлор на побачення і зрозуміти чи можуть їхні потенційні стосунки отримати продовження. Як кажуть наближені до зірок особи, єдина проблема — час та графіки обох. А ще їм важко зібратися кудись так, щоб їх не заскочили допитливі папараці. Вочевидь, зараз фотографи зовсім не заважають знаменитостям.

Тейлор Свіфт на побаченні. Фото: Page Six

Нагадаємо раніше ми писали, що Тейлор Свіфт привела зіркових друзів на матч свого нового бойфренда. Також ми розповідали, що ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну.