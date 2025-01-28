Олена Філонова схудла на 20 кілограмів - фото до та після

Олена Філонова. Фото: instagram.com/efilonova

Телеведуча та блогерка Олена Філонова поділилася фанами результатами свого приголомшливого схуднення. Знаменитість вдалося скинути 20 кілограмів зайвої ваги.

На своїй сторінці в Instagram блогерка показала, як змінився її зовнішній вигляд.

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Тривалий час блогерка намагалася позбутися зайвих кілограмів і ось нарешті побачила на вагах омріяну цифру. Як поділилася Олена, їй вдалося скинути цілих 20 кг.

"Офіційно — мінус 20 кг! 27 січня я фіксую свою рекордну вагу по зниженню! 16 вересня я почала свій новий шлях до себе нової ! І от сьогодні офіційно я кричу на увесь світ — мінус 20 кілограмів!", — поділилася своєю радістю Філонова.

Олена Філонова до та після схуднення. Фото: instagram.com/efilonova

До схуднення блогерка мала вагу 68 кг, натомість як зараз важить 48. Протягом усього часу свого шляху до омріяної ваги, за словами Олени, вона часто зіштовхувалася із хейтом та критиком, але все одно продовжувала йти до мети та любити своє тіло.

"Я завжди себе любила і мені краще знати! Мені раніше стільки всього нав'язували, обговорювали, наговорювали на мене і за мене. Я пережила найбільший булінг та приниження від людей. Я витримала всі образи і зла не тримаю. Краща відповідь, мій сьогоднішній результат! Я люблю себе і нову, і стару, і будь-яку. Я не можу втримати емоції щастя та радості. Я чекала цього моменту, круглу дату. Я щаслива, що надихаю мільйони людей! І я дуже вдячна тим, хто мене підтримав і повірив в мене", — висловилася ведуча.

Олена Філонова до та після того, як скинула 20 кг. Фото: instagram.com/efilonova

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