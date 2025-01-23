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Ірина Горова розсекретила вагу та показала, як повертає форму

23 січня 2025 11:05
Марія Покровська - Редактор
Ірина Горова у спортзалі рассекретила свою вагу після свят - фото
Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina
Марія Покровська - Редактор

Музична продюсерка Ірина Горова зізналася, що після новорічних свят набрала зайву вагу та збилася зі свого звичного темпу тренувань. Тож після святкових днів знаменитість показала, як повертається до спорту.

Фото з тренування продюсерка поділилася в Instagram.

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Бізнесвумен поділилася світлиною зі спортзалу, на якій позувала у чорних обтислих лосинах та рашгарді на килимку для йоги. Як поділилася Горова, вона нарешті повернулася до тренувань після відпустки.

"Нарешті знайшла час. Кого свята збивають з правильного шляху? Мене збивають і я з цим борюся. Починаю рік 61,4 кг", — написала продюсерка.

Ірина Горова розсекртила свою вагу
Ірина Горова у спортзалі. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Натомість замість занять спортом під час відпустки Горова багато гуляла. Продюсерка поскаржилася, що через робочі будні їй не вдається підтримувати таку ж кількість прогулянок за день, як це було під час відпочинку.

Ірина Горова показала активність
Ірина Горова показала свою активність за день. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай показала фігуру в купальнику та заговорила про любов до себе.

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спорт Ірина Горова українські зірки фігура вага

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11:03 На Сонці помітили кілька спалахів — прогноз магнітних бур

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:01 Столиця криміналу — Одеса опинилася у ТОП небезпечних міст

11:00 Програму "Тепла зима" продовжили — хто отримає 6,5 тис. грн

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