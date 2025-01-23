Ірина Горова у спортзалі рассекретила свою вагу після свят - фото

Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Музична продюсерка Ірина Горова зізналася, що після новорічних свят набрала зайву вагу та збилася зі свого звичного темпу тренувань. Тож після святкових днів знаменитість показала, як повертається до спорту.

Фото з тренування продюсерка поділилася в Instagram.

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Бізнесвумен поділилася світлиною зі спортзалу, на якій позувала у чорних обтислих лосинах та рашгарді на килимку для йоги. Як поділилася Горова, вона нарешті повернулася до тренувань після відпустки.

"Нарешті знайшла час. Кого свята збивають з правильного шляху? Мене збивають і я з цим борюся. Починаю рік 61,4 кг", — написала продюсерка.

Ірина Горова у спортзалі. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Натомість замість занять спортом під час відпустки Горова багато гуляла. Продюсерка поскаржилася, що через робочі будні їй не вдається підтримувати таку ж кількість прогулянок за день, як це було під час відпочинку.

Ірина Горова показала свою активність за день. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

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