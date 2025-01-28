Катерина Остапчук у спідньому показала фігуру після пологів — фото

Дружина Остапчука у спідньому похизувалася фігурою після пологів
Дружина телеведучого Володимира Остапчука — Катерина — продемонструвала шанувальникам свою фігуру. Блогерка показала, який вигляд має її тіло через півтора місяці після пологів.
Кадрами обраниця шоумена поділилася в Instagram.
Катерина Остапчук блиснула фігурою в спідньому
24-річна блогерка покрутилася перед дзеркалом у білому комплекті. Катерина поділилася, що після пологів віддає перевагу спеціальній білизні, яка полегшує годування малюка та корегує фігуру.
Після народження сина Катерина досить швидко повернулася до своєї допологової форми. Як поділилася блогерка, вона не дотримується спеціальних дієт та не обмежує себе у харчуванні. І хоча дружина ведучого, бачить певні недоліки у фігурі, однак, на думку фанів, вона має просто чудовий вигляд.
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