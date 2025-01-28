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Дружина Остапчука у спідньому похизувалася фігурою після пологів

28 січня 2025 15:10
Марія Покровська - Редактор
Катерина Остапчук у спідньому показала фігуру після пологів — фото
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya
Марія Покровська - Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука — Катерина — продемонструвала шанувальникам свою фігуру. Блогерка показала, який вигляд має її тіло через півтора місяці після пологів.

Кадрами обраниця шоумена поділилася в Instagram.

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24-річна блогерка покрутилася перед дзеркалом у білому комплекті. Катерина поділилася, що після пологів віддає перевагу спеціальній білизні, яка полегшує годування малюка та корегує фігуру.

Катерина Остапчук показала фігуру після пологів
Катерина Остапчук у спідньому. Фото: instagram.com/poka.tya

Після народження сина Катерина досить швидко повернулася до своєї допологової форми. Як поділилася блогерка, вона не дотримується спеціальних дієт та не обмежує себе у харчуванні. І хоча дружина ведучого, бачить певні недоліки у фігурі, однак, на думку фанів, вона має просто чудовий вигляд. 

Катерина Остапчук після пологів показала фігуру
Дружина Остапчука показала фігуру. Фото: instagram.com/poka.tya

Раніше Злата Огнєвіч приголомшила шанувальників фотосесією у спокусливому образі. Також Джей Ло привернула увагу незвичною сукнею на кінофестивалі.

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