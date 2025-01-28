Елена Филонова похудела на 20 килограммов - фото до и после

Елена Филонова. Фото: instagram.com/efilonova

Телеведущая и блогер Елена Филонова поделилась фанами результатами своего потрясающего похудения. Знаменитости удалось сбросить 20 килограммов лишнего веса.

На своей странице в Instagram блогерша показала, как изменился ее внешний вид.

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Длительное время блогерша пыталась избавиться от лишних килограммов и вот наконец-то увидела на весах заветную цифру. Как поделилась Елена, ей удалось сбросить целых 20 кг.

"Официально — минус 20 кг! 27 января я фиксирую свой рекордный вес по снижению! 16 сентября я начала свой новый путь к себе новой ! И вот сегодня официально я кричу на весь мир — минус 20 килограммов!", — поделилась своей радостью Филонова.

Елена Филонова до и после похудения. Фото: instagram.com/efilonova

До похудения блогерша имела вес 68 кг, тогда как сейчас весит 48. На протяжении всего времени своего пути к желанному весу, по словам Елены, она часто сталкивалась с хейтом и критикой, но все равно продолжала идти к цели и любить свое тело.

"Я всегда себя любила и мне лучше знать! Мне раньше столько всего навязывали, обсуждали, наговаривали на меня и за меня. Я пережила самый большой буллинг и унижения от людей. Я выдержала все обиды и зла не держу. Лучший ответ, мой сегодняшний результат! Я люблю себя и новую, и старую, и любую. Я не могу удержать эмоции счастья и радости. Я ждала этого момента, круглую дату. Я счастлива, что вдохновляю миллионы людей! И я очень благодарна тем, кто меня поддержал и поверил в меня", — высказалась ведущая.

Елена Филонова до и после того, как сбросила 20 кг. Фото: instagram.com/efilonova

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