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Путіністи Кіркоров та Зверєв пропонували інтим відомому українському шоумену

30 березня 2023 13:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російський стиліст Сергій Зверєв та пропутінський співак Філіп Кіркоров
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні шоумен Слава Дьомін розповідав, що йому пропонували інтим двоє відомих чоловіків з російського шоу-бізнесу. Тоді розкривати їхні імена він не став. Втім, виправив це в новому випуску програми Неймовірна правда про зірок. 

Відео з зізнанням Дьомін опублікував на своєму YouTube-каналі. 

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Подробиці

Раніше шоумен розповідав, що всі ці пропозиції були ще до початку російської військової агресії проти України 2014 року. З його відповідей склалось враження, що пропозиції сексуального характеру робили путініст Філіп Кіркоров та стиліст Сергій Зверєв. І це Дьомін підтвердив, коли йому запропонували зіграти у гру "Було/Не було".

За словами Дьоміна, Зверєв писав йому повідомлення до того моменту, як дізнався, що на той час український шоумен був одружений. А пропагандист Філіп Кіркоров в брутальній формі пропонував інтим Славі під час пісенного конкурсу "Євробачення", який 2009 року був в москві. Втім, від пропозиції представників шоу-бізнесу країни-терориста Дьомін відмовився.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Лобода розповіла про Філіпа Кіркорова та дзвінки від російської влади. Також ми писали, що переляканий російський продюсер Йосип Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля.

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