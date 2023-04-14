"Повномасштабна ситуація": актор студії "Квартал 95" висміяв зрадницю Лорак у новій пародії

Співачка Ані Лорак та шоумен Юрій Великий. Фото: колаж Новини.LIVE

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує знімати пародії, аби підняти настрій та дух українців. Останнє відео він присвятив володарці українського громадянства, співачці Ані Лорак. Її банальне інтерв’ю російській блогерці активно обговорювали у соцмережах.

Великий вирішив змінити інтерв'юера та висміяв зрадницю у новій пародії, яка доступна на його YouTube-каналі.

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Актор студії "Квартал 95" перевтілився не тільки в одіозну співачку, але й пропутінського пропагандиста Бориса Корчевнікова. Ще до початку повномасштабної війни він також брав інтерв’ю в Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки). Тоді вона натякнула на сексуальні домагання з боку братів Меладзе.

В новому пародійному інтерв’ю "Лорак" грає зі словом "ситуація" — саме так вона називає війну на Батьківщині, яку розв'язав кривавий режим диктатора Володимира Путіна.

"Так, я не приховую, що там зараз неприємна повномасштабна ситуація. Один з моїх пра-пра-прадідів брав участь в відомій Бородинській ситуації, про що письменник Лев Толстой написав свою відому книгу "Ситуація і мир", — сказала псевдо-Лорак.

Пародійна Кароліна зазначила, що займається йогою, аби сидіти одночасно на трьох стільцях. Також Ані Лорак у виконанні Юрія Великого згадала свого кума, пропутінського співака Філіпа Кіркорова.

"На початку нашої дружби він зробив немало. Місцями я йому дуже вдячна. Правда, не буду уточнювати, якими саме місцями. Тим паче, що ці місця його вже давно не цікавлять", — алегорично натякнула "Лорак" на гомосексуальність Кіркорова.

За добу пародія актора студії "Квартал 95" набрала понад 650 тисяч переглядів та безліч позитивних коментарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова у прямому ефірі розкритикувала скандальне інтерв'ю Ані Лорак.