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Флюгер работает: Киркоров заговорил о мире и собрался на передовую

18 апреля 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Флюгер работает: Киркоров заговорил о мире и собрался на передовую
Филипп Киркоров хочет поехать на фронт. Фото: Instagram.com/fkirkorov
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Филипп Киркоров, поддерживающий кремлевский режим, внезапно заявил, что готов отправиться на передовую. Путинист заговорил о мире и своей смелости.

Так Киркоров решил прокомментировать недавние шутки Максима Галкина. Об этом говорилось в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском НТВ.

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Шутки Галкина, очевидно, затронули Киркорова. В одном из российских шоу путинист заявил, что готов идти на передовую. Более того, Киркоров может поехать на фронт даже в "колготках".

"Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то уйду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — заявил Киркоров.

Киркоров о войне в Украине

В начале полномасштабной войны Киркоров молчал о своей позиции. Впрочем, потом заговорил. Киркоров оказался ярым сторонником политики Путина. Певец поддерживает развязанную Россией войну и убийства украинцев.

Кроме этого, летом Киркоров ездил с концертами в аннексированный Россией Крым, где прославлял оккупантов и называл их "героями".

Напомним, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает снимать пародии, чтобы поднять настроение и дух украинцев. Последнее видео он посвятил обладательнице украинского гражданства, певице Ани Лорак.

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