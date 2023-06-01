Forbes назвав найбагатшу акторку

Різ Візерспун та Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/anistoncraze/

Оприлюднили список акторок, які заробляють найбільше. Цього року перше місце посіла "Білявка у законі" Різ Візерспун.

Про це пише Forbes.

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Акції та ролі в кіно

Статок акторки Різ Візерспун оцінюється у 440 млн доларів. У 2021 році вона продала акції своєї компанії. Чимало вона має з гонорарів за ролі на телебаченні.

За 10 серій "Ранкового шоу" актриса отримала 20 млн доларів. До речі, Різ вже посідала перше місце у рейтингу в 2021 році.

Також видання оприлюднило рейтинг найбагатших співачок. Лідеркою стала барбадоська красуня Ріанна. ЇЇ статок оцінюється у 1.4 мільярдів доларів. Далі йде Тейлор Свіфт — 740 мільйонів доларів. Мадонна — 580 мільйонів доларів. Бейонсе — 540 мільйонів доларів та Селін Діон — 480 мільйонів доларів.

Нагадаємо, співачка Селін Діон продовжує битву з неврологічним розладом. Хвороба стала на заваді її світовому турне.

Раніше стало відомо, що Елтон Джон минулого року заробив рекордну суму за концертний тур, майже 600 мільйонів доларів. За ним слідом йде Ед Ширан зі своїм туром Divide.