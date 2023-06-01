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Forbes назвал самую богатую актрису

1 июня 2023 20:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Forbes назвал самую богатую актрису
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Фото: https://www.instagram.com/anistoncraze/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Обнародовали список зарабатывающих больше всех актрис. В этом году первое место заняла "Блондинка в заклне" Риз Уизерспун.

Об этом пишет Forbes.

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Состояние актрисы Риз Уизерспун оценивается в 440 млн долларов. В 2021 году она продала акции своей компании. Мног приносят звезде гонорары за роли на телевидении.

За 10 серий "Утреннего шоу" актриса получила 20 млн долларов. Кстати, Риз уже занимала первое место в рейтинге в 2021 году.

Также издание обнародовало рейтинг самых богатых певиц. Лидером стала барбадосская красавица Рианна. Ее состояние оценивается в 1.4 миллиарда долларов. Далее следует Тейлор Свифт — 740 миллионов долларов. Мадонна — 580 миллионов долларов. Бейонсе — 540 миллионов долларов и Селин Дион — 480 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Напомним, певица Селин Дион продолжает битву с неврологическим расстройством. Болезнь помешала ее мировому турне.

Ранее стало известно, что Элтон Джон в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур — почти 600 миллионов долларов. За ним следом следует Эд Ширан со своим туром Divide.

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