Forbes назвал самую богатую актрису

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Фото: https://www.instagram.com/anistoncraze/

Обнародовали список зарабатывающих больше всех актрис. В этом году первое место заняла "Блондинка в заклне" Риз Уизерспун.

Об этом пишет Forbes.

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Акции и роли в кино

Состояние актрисы Риз Уизерспун оценивается в 440 млн долларов. В 2021 году она продала акции своей компании. Мног приносят звезде гонорары за роли на телевидении.

За 10 серий "Утреннего шоу" актриса получила 20 млн долларов. Кстати, Риз уже занимала первое место в рейтинге в 2021 году.

Также издание обнародовало рейтинг самых богатых певиц. Лидером стала барбадосская красавица Рианна. Ее состояние оценивается в 1.4 миллиарда долларов. Далее следует Тейлор Свифт — 740 миллионов долларов. Мадонна — 580 миллионов долларов. Бейонсе — 540 миллионов долларов и Селин Дион — 480 миллионов долларов.

Напомним, певица Селин Дион продолжает битву с неврологическим расстройством. Болезнь помешала ее мировому турне.

Ранее стало известно, что Элтон Джон в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур — почти 600 миллионов долларов. За ним следом следует Эд Ширан со своим туром Divide.