"Форменный пед***ст": скабєєва розлютилась після жартів Галкіна

Гуморист Максим Галкін та пропагандистка ольга скабєєва

Російський гуморист Максим Галкін, якого в країні-терористі визнали "іноагентом", зараз виступає з концертами у США. Там він жартує про путіністів та просить глядачів не знімати це на камери. Втім, деякі відео потрапили у соцмережі.

Одне з них у своєму Telegram прокоментувала пропагандистка ольга скабєєва.

Деталі

Чоловік співачки Алли Пугачової, яка з дітьми живе в Ізраїлі, згадав на сцені ведучу російського шоу "На добраніч, малюки" Ангеліну Вовк. Напередодні вона виявила бажання відправитися на війну, яку кривавий режим кремля розв'язав проти України. Галкін зазначив, що їй варто взяти з собою кількох фанатів путіна.

"Ангеліна Вовк сказала, що вона готова йти на фронт разом з Хрюшею і Степашкою... На її місці я б взяв Філю. Мені здається, якщо Філіп в прозорих колготках з'явиться на фронті, перемир'я на кілька днів забезпечено. А якщо йому ще в руки дати голову Скабєєвої, це буде схоже на бренд Versace, то буде приголомшливо", — заявив Галкін.

Глядацька зала сприйняла жарт оплесками. А ось пропагандистка скабєєва не стала мовчати. Та у своєму стилі, з образливими словами прокоментувала виступ Галкіна.

"Правда ж смішно? Який душевний та нешкідливий хлопчик. Голова скабєєвої у Кіркорова в руках. Ахаха. Ви навіщо такому чудовому гумористу влаштували камінг-аут? Навіщо розповіли, що Галкін гей? Брехунчики. Галкін - не гей. Він формений пед***ст. Убл**ок. Звичайна гніда, як каже лукашенко", — образливо висловилась скабєєва, яку заділи слова Галкіна.

Підтримала "подружку" й інша пропагандистка, маргарита симоньян. Вона також написала образливі слова в бік Галкіна.

"Дорога ольго, бути можна діловою людиною і думати про красу нігтів. З цієї, пушкінської точки зору можна бути геєм і молодцем, а можна бути геєм і гнідою. Галкін — і гей, і гніда. Екзистенційної суперечності тут немає", — написала вона у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Латвія заборонила в'їзд російським зірковим пропагандистам. Також ми розповідали, що пропутінська зірка "Сватів", російська акторка Олеся Железняк, подумки звертається до Володимира Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей.