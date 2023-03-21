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"Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

21 марта 2023 15:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Юморист Максим Галкин и пропагандистка ольга скабеева
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российский юморист Максим Галкин, которого в стране-террористе признали "иноагентом", сейчас выступает с концертами в США. Там он шутит о путинистах и просит зрителей не снимать это на камеры. Впрочем, некоторые видео попали в соцсети.

Одноиз них в своем Telegram прокомментировала пропагандистка ольга скабеева.

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Муж певицы Аллы Пугачевой, которая с детьми живет в Израиле, вспомнил на сцене ведущую российского шоу "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Волк. Накануне она изъявила желание отправиться на войну, которую кровавый режим кремля развязал против Украины. Галкин отметил, что ей следует взять с собой нескольких фанатов путина.

"Ангелина Волк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой... На ее месте я бы взял Филю. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. А если ему еще в руки дать голову скабеевой, это будет похоже на бренд Versace, то будет потрясающе", — заявил Галкин.

Зрительский зал воспринял шутку аплодисментами. А вот пропагандистка скабеева не стала молчать. Но в своем стиле, с оскорбительными словами, прокомментировала выступление Галкина.

"Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова скабеевой у Киркорова в руках. Ахаха.
Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин — гей? Врунишки. Галкин — не гей. Он форменный пед***ст. Убл**ок. Обыкновенная гнида, как говорит лукашенко", — оскорбительно высказалась скабеева, которую задели слова Галкина.

Поддержала "подружку" и другая пропагандистка, маргарита симоньян. Она также написала оскорбительные слова в сторону Галкина.

"Дорогая ольга, быть можно деловым человеком и думать о красоте ногтей. С этой, пушкинской точки зрения можно быть геем и молодцем, а можно быть геем и гнидой. Галкин — и гей, и гнида. Экзистенциального противоречия здесь нет", — написала она в своих соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, что Латвия запретила въезд российским звездным пропагандистам. Также мы рассказывали, что пропутинская звезда "Сватов", российская актриса Олеся Железняк, мысленно обращается к Владимиру Зеленскому, придумывая убийство своих детей.

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