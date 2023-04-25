Франсуа Озон записав відеозвернення до українців: куди запрошує режисер

Французький режисер Франсуа Озон. Фото: Wikimedia Commons

Цього тижня на великі екрани виходить детективна комедія "Мій злочин". Напередодні прокату французький режисер Франсуа Озон записав відеозвернення до українських глядачів.

Воно доступне на YouTube-каналі кінокомпанії "Артхаус Трафік".

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Подробиці

До звернення також долучилися виконавиці головних ролей, акторки Надя Терешкевич (найперспективніша акторка 2023 року за версією премії "Сезар") і Ребекка Мардер.

"Я знаю, що триває війна. Важливо, щоби фільми виходили для вас, особливо комедії. Тож, якщо ця стрічка може принести вам якусь користь, я буду дуже щасливий", — зазначив режисер у відео та запросив українців до кінотеатрів.

Про фільм

Події стрічки "Мій злочин" розгортаються в Парижі 1930-х років. Вродливу молоду актрису звинувачують у вбивстві відомого продюсера. Її подруга юристка допомагає дівчині виправдатися завдяки версії про самозахист. Розпочинається нове життя, сповнене слави та успіху, але з часом правда викривається.

Окрім Терешкевич та Мардер акторський склад доповнили номінантка "Оскару" та двічі найкраща актриса Каннського фестивалю Ізабель Юппер та володарі премій "Сезар" Фабріс Лукіні, Дені Бун та Андре Дюссольє.

До зіркової команди також увійшли художниця з костюмів Паскалін Шаванн ("8 жінок", "Офіцер і шпигун"), номінант на "Оскар" художник-постановник Жан Рабассе та оператор Мануель Дакоссе.

Про режисера

Франсуа Озон — представник другого покоління "нової хвилі" французького кіно, призер Берлінського міжнародного кінофестивалю та премії Європейської кіноакадемії, номінант таких престижних кінопремій як BAFTA і "Сезар". Озон відомий глядачам здебільшого за стрічками "8 жінок", "Басейн", "Франц" і "Подвійний коханець".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Також ми розповідали, що голлівудського актора Алека Болдвіна, який застрелив українку, помітили на зйомках фільму.