Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Франсуа Озон записав відеозвернення до українців: куди запрошує режисер arrow

Франсуа Озон записав відеозвернення до українців: куди запрошує режисер

25 квітня 2023 16:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Франсуа Озон записав відеозвернення до українців: куди запрошує режисер
Французький режисер Франсуа Озон. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього тижня на великі екрани виходить детективна комедія "Мій злочин". Напередодні прокату французький режисер Франсуа Озон записав відеозвернення до українських глядачів.

Воно доступне на YouTube-каналі кінокомпанії "Артхаус Трафік".

Читайте також:

Подробиці

До звернення також долучилися виконавиці головних ролей, акторки Надя Терешкевич (найперспективніша акторка 2023 року за версією премії "Сезар") і Ребекка Мардер.

"Я знаю, що триває війна. Важливо, щоби фільми виходили для вас, особливо комедії. Тож, якщо ця стрічка може принести вам якусь користь, я буду дуже щасливий", — зазначив режисер у відео та запросив українців до кінотеатрів.

Про фільм

Події стрічки "Мій злочин" розгортаються в Парижі 1930-х років. Вродливу молоду актрису звинувачують у вбивстві відомого продюсера. Її подруга юристка допомагає дівчині виправдатися завдяки версії про самозахист. Розпочинається нове життя, сповнене слави та успіху, але з часом правда викривається.

Окрім Терешкевич та Мардер акторський склад доповнили номінантка "Оскару" та двічі найкраща актриса Каннського фестивалю Ізабель Юппер та володарі премій "Сезар" Фабріс Лукіні, Дені Бун та Андре Дюссольє.

До зіркової команди також увійшли художниця з костюмів Паскалін Шаванн ("8 жінок", "Офіцер і шпигун"), номінант на "Оскар" художник-постановник Жан Рабассе та оператор Мануель Дакоссе.

Про режисера

Франсуа Озон — представник другого покоління "нової хвилі" французького кіно, призер Берлінського міжнародного кінофестивалю та премії Європейської кіноакадемії, номінант таких престижних кінопремій як BAFTA і "Сезар". Озон відомий глядачам здебільшого за стрічками "8 жінок", "Басейн", "Франц" і "Подвійний коханець".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Також ми розповідали, що голлівудського актора Алека Болдвіна, який застрелив українку, помітили на зйомках фільму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB