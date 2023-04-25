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Скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

25 квітня 2023 15:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Фрагмент з мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цієї весни в широкий національний та міжнародний прокат вийшла довгоочікувана анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Робота над нею тривала не один рік, а бюджет склав рекордні 200 млн гривень. Втім, український мультфільм, попри повномасштабну війну, став найуспішнішим за показниками касових зборів в нашій країні. 

Стало відомо, скільки "Мавка" зібрала в кінотеатрах Європи, повідомляє Держкіно. 

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Подробиці

"Мавка. Лісова пісня" стала найкращим сімейним фільмом у кінопрокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм "Дивовижний Моріс" і локальний мультфільм Leeuwin.

За результатами першого вікенду, касові збори стрічки склали 122 тисячі євро.

"Колеги у Нідерландах підтвердили, що місцева публіка зустріла "Мавку" надзвичайно тепло й прогнозують, що новий тиждень у прокаті стане для неї не менш успішним", — повідомили творці мультфільму. 

Касові показники мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в Нідерландах. Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Купують квитки на український мультфільм і в Італії. За чотири дні на "Мавку" було розпродано понад 34 тисячі квитків, а касові збори склали 226 тисяч євро. 

У Франції український мультфільм зібрав вже понад 2 млн доларів.

Касові показники мультфільму "Мавка. Лісова пісня" у Франції. Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

Вже цього четверга, 27 квітня, у Німеччині стартує кінопрокат україномовної версії "Мавки. Лісової пісні". Це допоки єдина країна, у якій на великих екранах спочатку покажуть наш мультфільм українською і лише згодом, восени, — державною німецькою.

Відзначимо, що в Україні "Мавка. Лісова пісня" зібрала понад 100 млн гривень. Мультфільм став найуспішнішим українським фільмом за всю історію Незалежності. "Мавка. Лісова пісня" змогла обігнати такі комедії як "Я, ти, він, вона", та дві частини "Скаженого весілля". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Також ми писали, що зірковий волонтер Сергій Притула розповів, як він дублював Фролу у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня".

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