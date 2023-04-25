Франсуа Озон записал видеообращение к украинцам: куда приглашает режиссер

Французский режиссер Франсуа Озон. Фото: Wikimedia Commons

На этой неделе на большие экраны выходит детективная комедия "Мое преступление". В преддверии проката французский режиссер Франсуа Озон записал видеообращение к украинским зрителям.

Оно доступно на YouTube-канале кинокомпании "Артхаус Трафик".

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Подробности

К обращению также присоединились исполнительницы главных ролей, актрисы Надя Терешкевич (самая перспективная актриса 2023 по версии премии "Сезар") и Ребекка Мардер.

"Я знаю, что идет война. Важно, чтобы фильмы выходили для вас, особенно комедии. Так что если эта лента может принести вам какую-то пользу, я буду очень счастлив", — отметил режиссер в видео и пригласил украинцев в кинотеатры.

О фильме

События фильма "Мое преступление" разворачиваются в Париже 1930-х годов. Красивую молодую актрису винят в убийстве известного продюсера. Ее подруга юрист помогает девушке оправдаться благодаря версии о самозащите. Начинается новая жизнь, полная славы и успеха, но со временем правда обличается.

Кроме Терешкевич и Мардер актерский состав дополнили номинантка "Оскара" и дважды лучшая актриса Каннского фестиваля Изабель Юппер и обладатели премий "Сезар" Фабрис Лукини, Дэнни Бун и Андре Дюссолье.

В звездную команду также вошли художница по костюмам Паскалин Шаванн ("8 женщин", "Офицер и шпион"), номинант на "Оскар" художник-постановщик Жан Рабассе и оператор Мануэль Дакоссе.

О режиссёре

Франсуа Озон — представитель второго поколения "новой волны" французского кино, призер Берлинского международного кинофестиваля и премии Европейской киноакадемии, номинант таких престижных кинопремий как BAFTA и "Сезар". Озон известен зрителям в основном по лентам "8 женщин", "Бассейн", "Франц" и "Двойной любовник".

Напомним, ранее мы писали, сколько в кинопрокате европейских стран собрал украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". Также мы рассказывали, что застрелившего украинку голливудского актера Алека Болдуина заметили на съемках фильма.