Знову зі зброєю в руках: Алека Болдвіна, який застрелив українку, помітили на зйомках фільму

Американський актор Алек Болдвін. Фото: Wikimedia Commons

Американський актор Алек Болдвін з’явився на знімальному майданчику сумнозвісної стрічки "Іржа" після 18-місячної перерви. Саме на зйомках цього фільму кінозірка застрелив кінооператорку Галину Гатчінс, яка родом з України.

Болдвін знову взяв у руки вогнепальну зброю, повідомляє видання Page Six.

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Папараці зняли 65-річного актора, який тримав рушницю задом наперед. Болдвін одразу почав зніматися у скандальному вестерні в штаті Монтана, після того, як з нього зняли всі звинувачення у вбивстві кінооператорки Галини Гатчінс.

Актор Алек Болдвін на знімальному майданчику фільму "Іржа". Фото: REUTERS/HANDOUT

Актор Алек Болдвін на знімальному майданчику фільму "Іржа". Фото: REUTERS/HANDOUT

На фото папараці Болдвін одягнутий в коричневе пальто, сіру сорочку, штани, ковбойські черевики, капелюх і шарф на шиї.

Зйомки "Іржі" перемістилися зі штату Нью-Мексико на Yellowstone Film Ranch у Райській долині штату Монтана.

Як загинула Галина Гатчінс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль. Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчінс.

42-річну українку доставили на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Нагадаємо, раніше ми писали, що родина українки, яку застрелив Алек Болдвін, знову подає на актора в суд. Також ми розповідали, що українська режисерка Надія Парфан зняла свою стрічку з програми міжнародного кінофестивалю через росіян.