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Французький режисер презентував в Києві документальний фільм про українську незламність

27 лютого 2023 13:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Режисер Бернар-Анрі Леві презентував в Києві документальний фільм про українську незламність
Французький режисер, філософ, письменник і драматург Бернар-Анрі Леві
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У столиці відбулася спеціальна закрита прем'єра документального фільму "Слава Україні" французького режисера, філософа, письменника і драматурга Бернара-Анрі Леві. Фільм знято у форматі журналу подорожей гарячими точками. 

Про це повідомляється на сайті міністерства культури та інформаційної політики. 

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Деталі

Режисер подорожував Україною разом з українським загоном спецпризначення та знімав події у Бахмуті, Лимані, стежив за діями військових біля Запорізької АЕС. Дія стрічки починається у Харкові й закінчується у Херсоні після звільнення міста. Фінальні сцени розгортаються в Очакові.

Музику до документального фільму "Слава Україні" написав фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Ми всі знаємо про неймовірну енергію Бернара, але я здивований його сміливістю! Сміливістю справжнього українця! А ще – тим дуже уважним поглядом, який він мав під час своєї подорожі. Впевнений, що якби було кілька таких Бернарів — ми б вже мали українські F-16", — сказав на прем'єрі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Окрім нього, прем’єру фільму відвідали міністр оборони Олексій Резніков, українські військові разом з родинами. Разом із сином Єгором до столичного кінотеатру "Жовтень" прийшов і міністр МЗС Дмитро Кулеба,

"Треба пам’ятати, що зараз ми всі на війні. Не лише нашій країні потрібна підтримка партнерів. Нам усім потрібна підтримка близьких. Потрібно говорити про війну. З дітьми, з рідними. Це спосіб підтримувати довіру один до одного та нашу спільну віру в Україну", — написав Кулеба. 

З 22 лютого фільм показують у французьких кінотеатрах. Незабаром, за словами режисера, стрічку також презентують у всіх країнах Європи, а за кілька місяців фільм побачать і у Конгресі США. Фільм також планують показати в українських кінотеатрах. 

Свій особистий гонорар, отриманий від релізу фільму, Бернар-Анрі Леві спрямує до Фонду Олени Зеленської.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Саудівській Аравії на великих екранах вперше показали український фільм.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

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