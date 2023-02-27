Режиссер Бернар-Анри Леви представил в Киеве документальный фильм об украинской несокрушимости

Французский режиссер, философ, писатель и драматург Бернар-Анри Леви

В столице прошла специальная закрытая премьера документального фильма "Слава Украине" французского режиссера, философа, писателя и драматурга Бернара-Анри Леви. Фильм снят в формате журнала путешествий по горячим точкам.

Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики.

Подробности

Режиссер путешествовал по Украине вместе с украинским отрядом спецназначения и снимал события в Бахмуте, Лимане, следил за действиями военных возле Запорожской АЭС. Действие фильма начинается в Харькове и заканчивается в Херсоне после освобождения города. Финальные сцены разворачиваются в Очакове.

Музыку к документальному фильму "Слава Украине" написал фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

«Мы все знаем о невероятной энергии Бернара, но я удивлен его смелостью! Смелостью настоящего украинца! А еще тем очень внимательным взглядом, который он имел во время своего путешествия. Уверен, что если бы было несколько таких Бернаров — у нас уже были украинские F-16", — сказал на премьере министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кроме него, премьеру фильма посетили министр обороны Алексей Резников, украинские военные вместе с семьями. Вместе с сыном Егором в столичный кинотеатр "Жовтень" пришел и министр МИД Дмитрий Кулеба,

"Нужно помнить, что сейчас мы все на войне. Не только нашей стране нужна поддержка партнеров. Нам всем нужна поддержка близких. Нужно говорить о войне. С детьми, с родными. Это способ поддерживать доверие друг к другу и нашу общую веру в Украину", — написал Кулеба.

С 22 февраля фильм показывают во французских кинотеатрах. Вскоре, по словам режиссера, фильм также презентуют во всех странах Европы, а через несколько месяцев фильм увидят и в Конгрессе США. Фильм планируют показать в украинских кинотеатрах.

Свой личный гонорар, полученный от релиза фильма, Бернар-Анри Леви направит в Фонд Елены Зеленской.

Ранее мы писали, что в Саудовской Аравии на больших экранах впервые показали украинский фильм.

Фото: Министерство культуры и информационной политики