Маша Єфросиніна зворушливо привітала доньку з 19-річчям

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна з матір'ю та донькою

Цього тижня чимало зіркових дітей святкують свій день народження. Перший представник від України на пісенному конкурсі "Євробачення", співак Олександр Пономарьов привітав єдиного сина з 16-річчям років.

А шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна у своєму Instagram опублікувала фото доньки іменинниці.

Деталі

Єдиній доньці шоувумен, Нані, виповнилось 19 років. Зіркова мама зазначила, зо багато хто в соцмережах дивуються, коли дізнаються про те, що окрім сина Олександра в неї та чоловіка Тимура Хромаєва є ще й донька.

Все через те, що Єфросиніна рідко публікує у соціальних мережах фото з Наною. Причиною є небажання зіркової доньки бути публічною.

"Я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік! І ось сьогодні саме цей день! Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці в світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з’їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever", — зворушливо підписала фотографію Єфросиніна.

