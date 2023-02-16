Маша Єфросиніна зворушливо привітала доньку з 19-річчям

"Не дала мені з’їхати з глузду": Єфросиніна зворушливо привітала доньку з 19-річчям
Цього тижня чимало зіркових дітей святкують свій день народження. Перший представник від України на пісенному конкурсі "Євробачення", співак Олександр Пономарьов привітав єдиного сина з 16-річчям років.
А шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна у своєму Instagram опублікувала фото доньки іменинниці.
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Єдиній доньці шоувумен, Нані, виповнилось 19 років. Зіркова мама зазначила, зо багато хто в соцмережах дивуються, коли дізнаються про те, що окрім сина Олександра в неї та чоловіка Тимура Хромаєва є ще й донька.
Все через те, що Єфросиніна рідко публікує у соціальних мережах фото з Наною. Причиною є небажання зіркової доньки бути публічною.
"Я маю від Нани дозвіл публікувати її фото лише раз на рік! І ось сьогодні саме цей день! Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці в світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з’їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever", — зворушливо підписала фотографію Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Олексій Дурнєв публічно попросив вибачення у Єфросиніної. Також ми розповідали, що Машу Єфросініну визнали "терористкою" в росії та оголосили шоувумен в розшук.