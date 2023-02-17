Ольга Фреймут поздравила старшую дочь Злату Митчелл с 17-летием

Фреймут поздравила старшую дочь с 17-летием: "Ты такая единственная"
На этой неделе многие украинские знаменитости поздравляли с днем рождения своих потомков. Так, например, 19 лет исполнилось дочери шоувумен Маши Ефросининой. 16-летие отметил и сын певца Александра Пономарева.
В своих Instastories телеведущая Ольга Фреймут поздравила с днем рождения старшую дочь Злату.
-
УЕФА оштрафовал сборную Украины по мини-футболу по итогам матча с россиянами
-
Украина создаст запас нефти и нефтепродуктов на случай кризиса: что сказано в законе
-
43-летней жительнице Киева сообщили о подозрении за распространение российской пропаганды
-
Банковая не поддерживает идею "гибридного трибунала": Ермак объяснил, почему
-
Раскрыта новая тактика российских ракетных атак
-
В Одесской области СБУ сообщила о подозрении трем поклонницам "русского мира"
-
Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное жилье: данные Кабмина
-
В Харькове горсовет призывает людей присоединиться к обсуждению переименования улиц
-
Магнитная буря на Земле: эксперты рассказали, как защититься от негативных последствий
-
Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"
Подробности
Фреймут опубликовала фото именинницы в футболке "Я люблю Париж" и на двух языках поздравила дочь.
17-летняя Злата сейчас живет в Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Девушка опубликовала серию фото, на которых позирует на обочине.
"Еще один год создания реальности и делаю это по-своему! 17 на 17", — написала Злата.
В комментариях отметилась и Ольга Фреймут.
"Ты такая единственная, как сильно я тебя люблю, доченька. Все пожелания скажу приватно. Happy birthday", — подытожила телеведущая.
Напомним, ранее мы писали, что в начале полномасштабной войны Ольга Фреймут на русском обратилась к женщинам страны-террориста и Беларуси.