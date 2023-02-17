Ольга Фреймут поздравила старшую дочь Злату Митчелл с 17-летием

Телеведущая Ольга Фреймут и ее старшая дочь Злата Митчелл

На этой неделе многие украинские знаменитости поздравляли с днем рождения своих потомков. Так, например, 19 лет исполнилось дочери шоувумен Маши Ефросининой. 16-летие отметил и сын певца Александра Пономарева.

В своих Instastories телеведущая Ольга Фреймут поздравила с днем рождения старшую дочь Злату.

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Фреймут опубликовала фото именинницы в футболке "Я люблю Париж" и на двух языках поздравила дочь.

17-летняя Злата сейчас живет в Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Девушка опубликовала серию фото, на которых позирует на обочине.

"Еще один год создания реальности и делаю это по-своему! 17 на 17", — написала Злата.

В комментариях отметилась и Ольга Фреймут.

"Ты такая единственная, как сильно я тебя люблю, доченька. Все пожелания скажу приватно. Happy birthday", — подытожила телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что в начале полномасштабной войны Ольга Фреймут на русском обратилась к женщинам страны-террориста и Беларуси.