Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фреймут поздравила старшую дочь с 17-летием: "Ты такая единственная" arrow

Фреймут поздравила старшую дочь с 17-летием: "Ты такая единственная"

17 февраля 2023 15:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ольга Фреймут поздравила старшую дочь Злату Митчелл с 17-летием
Телеведущая Ольга Фреймут и ее старшая дочь Злата Митчелл
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе многие украинские знаменитости поздравляли с днем рождения своих потомков. Так, например, 19 лет исполнилось дочери шоувумен Маши Ефросининой. 16-летие отметил и сын певца Александра Пономарева.

В своих Instastories телеведущая Ольга Фреймут поздравила с днем рождения старшую дочь Злату.

Читайте также:

Подробности

Фреймут опубликовала фото именинницы в футболке "Я люблю Париж" и на двух языках поздравила дочь.

17-летняя Злата сейчас живет в Лос-Анджелесе, Калифорния (США). Девушка опубликовала серию фото, на которых позирует на обочине.

"Еще один год создания реальности и делаю это по-своему! 17 на 17", — написала Злата.

В комментариях отметилась и Ольга Фреймут.

"Ты такая единственная, как сильно я тебя люблю, доченька. Все пожелания скажу приватно. Happy birthday", — подытожила телеведущая.

Напомним, ранее мы писали, что в начале полномасштабной войны Ольга Фреймут на русском обратилась к женщинам страны-террориста и Беларуси.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

15:18 В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию

15:13 УЕФА оштрафовал сборную Украины по мини-футболу по итогам матча с россиянами

15:05 Украина создаст запас нефти и нефтепродуктов на случай кризиса: что сказано в законе

15:01 43-летней жительнице Киева сообщили о подозрении за распространение российской пропаганды

14:56 ​​​​Банковая не поддерживает идею "гибридного трибунала": Ермак объяснил, почему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:51 Раскрыта новая тактика российских ракетных атак

14:50 В Одесской области СБУ сообщила о подозрении трем поклонницам "русского мира"

14:49 Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию за уничтоженное жилье: данные Кабмина

14:48 В Харькове горсовет призывает людей присоединиться к обсуждению переименования улиц

14:42 Магнитная буря на Земле: эксперты рассказали, как защититься от негативных последствий

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентовала манифест сильной женщины "Танцюю, як в останній раз"

Новина з відео

13:15 Армия рф может нанести ракетный удар даже прямо сейчас, — Гуменюк

Новина з відео

12:55 Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:21 Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора

Новина з відео

10:59 Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроники событий с 24 февраля": MamaRika и KOLA представили трогательную песню и клип на нее

Новина з відео

21:15 Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу и "Империя в огне": кинопремьеры недели

Новина з відео

19:30 Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Актуальное по теме

None 17 Февраль 15:12

В Одесской прокуратуре будет новый руководитель: Сергей Костенко ушел на пенсию

None 17 Февраль 15:12

УЕФА оштрафовал сборную Украины по мини-футболу по итогам матча с россиянами

None 17 Февраль 15:04

Украина создаст запас нефти и нефтепродуктов на случай кризиса: что сказано в законе

None 17 Февраль 15:01

43-летней жительнице Киева сообщили о подозрении за распространение российской пропаганды

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB