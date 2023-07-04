Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Танчинец оказался в больнице: все концерты перенесены

Фронтмен группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец. Фото: Instagram/sergii_tanchynets

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сообщила поклонникам о переносе некоторых концертов. Причиной стала госпитализация фронтмена коллектива, музыканта Сергея Танчинца.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Знаменитость в больнице

41-летний Танчинец опубликовал фотографию из больницы. У него проблемы с поясницей. Запланированные концерты в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии менеджмент группы перенес на август.

"Мой позвоночник, вернее его поясничный отдел сказал "достаточно" и пошел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело. Поэтому хочу извиниться перед всеми, кто ждал последующих концертов, но все же, мы вынуждены их перенести", — сообщил Сергей.

Сергей Танчинец в больнице. Скриншот: Instagram/sergii_tanchynets

Первыми среди коллег и друзей в украинском шоу-бизнесе Сергея поддержали певицы Злата Огневич, Оля Цыбульская, Наталья Валевская и певец Kishe.

"Сергей, желаю скорейшего выздоровления! Я тебя хорошо понимаю, сама с завтрашнего дня еду на реабилитацию в центр Евминова, потому что позвоночник нужно все время держать в тонусе. Иначе тяжело! Дай Божье здоровье", — написала Валевская.

"Я, как никто, понимаю что оно такое. Но есть тебе несколько советов как работать, как держать себя и свою спину в рабочем состоянии! Это не болезнь, это механическая поломка и ее можно починить. А пока снимай воспаление и держись", — написал в комментариях Kishe.

Напомним, ранее мы писали, что американскую певицу Мадонну выписали из больницы, где она находилась в реанимации. Также мы рассказывали, что продюсер альбомов Майкла Джексона, 90-летний американский композитор, аранжировщик Квинси Джонс попал в больницу.