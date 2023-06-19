Продюсера альбомів Майкла Джексона доставили у лікарню
Лауреат 28 премій "Ґреммі", американський композитор, аранжувальник і музичний продюсер Квінсі Джонс потрапив у лікарню. 90-річному артисту надали невідкладну медичну допомогу.
Про це повідомляє видання Page Six.
Подробиці
За словами представника артиста, Квінсі мав погану реакцію на деяку їжу. Джонс не став займатися самолікуванням, бо почував себе погано і викликав 911 по допомогу. Медики приїхали до маєтку композитора в Лос-Анджелесі та доставили його до відділення невідкладної допомоги. Представник музичного продюсера зазначив, що той не втрачав свідомості.
Квінсі протягом багатьох років мав неабияку частку проблем зі здоров’ям. 1974-го він переніс небезпечну для життя аневризму головного мозку, яка потребувала двох операцій і залишила його з шістьма сталевими шпильками в голові.
"Я вважаю, що маю певний досвід із травмою мозку. Крім того, моя мати страждала на психічне захворювання", — раніше казав Джонс у своєму документальному фільмі "Квінсі" 2018 року.
Чим відомий Квінсі Джонс
Є продюсером альбомів поп короля Майкла Джексона, а саме Off The Wall, Bad та Thriller (51 мільйон копій, найбільш продаваний альбом в історії музики). Квінсі написав музику до 50 фільмів ("Нові центуріони", "Остін Паверс", "Убити Білла" та інші).
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