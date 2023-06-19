Продюсера альбомів Майкла Джексона доставили у лікарню

Американський музичний продюсер Квінсі Джонс. Фото: Google

Лауреат 28 премій "Ґреммі", американський композитор, аранжувальник і музичний продюсер Квінсі Джонс потрапив у лікарню. 90-річному артисту надали невідкладну медичну допомогу.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці

За словами представника артиста, Квінсі мав погану реакцію на деяку їжу. Джонс не став займатися самолікуванням, бо почував себе погано і викликав 911 по допомогу. Медики приїхали до маєтку композитора в Лос-Анджелесі та доставили його до відділення невідкладної допомоги. Представник музичного продюсера зазначив, що той не втрачав свідомості.

Квінсі протягом багатьох років мав неабияку частку проблем зі здоров’ям. 1974-го він переніс небезпечну для життя аневризму головного мозку, яка потребувала двох операцій і залишила його з шістьма сталевими шпильками в голові.

"Я вважаю, що маю певний досвід із травмою мозку. Крім того, моя мати страждала на психічне захворювання", — раніше казав Джонс у своєму документальному фільмі "Квінсі" 2018 року.

Чим відомий Квінсі Джонс

Є продюсером альбомів поп короля Майкла Джексона, а саме Off The Wall, Bad та Thriller (51 мільйон копій, найбільш продаваний альбом в історії музики). Квінсі написав музику до 50 фільмів ("Нові центуріони", "Остін Паверс", "Убити Білла" та інші).

Квінсі Джонс та Майкл Джексон. Фото: Google

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