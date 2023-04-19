Фронтмен гурту Imagine Dragons закрутив новий роман одразу після розлучення з дружиною

Ден Рейнольдс на концерті гурту Imagine Dragons. Фото: Instagram/imaginedragons

Соліст легендарного гурту Imagine Dragons, музиканти якого вже встигли стати амбасадорами платформи UNITED24 , нещодавно повідомив про розлучення. Ден Рейнольдс та його дружина Ейжа Волкман прожили разом 12 років.

Відомо, що ініціатором розриву стосунків стала саме Ейжа, вона ж і подала документи до суду. Фани сподівалися, що пара все ж таки передумає, але таблоїд TMZ несподівано презентував публіці нову кохану Рейнольдса.

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Цікаво, що Ден та Ейжа вже оголошували про розірвання стосунків у 2018-му році, але не виключено, що тоді все ж таки вирішили врятувати шлюб заради чотирьох спільних дітей.

На цей раз, схоже, що очікування фанів на воз'єднання марні, адже в мережі вже з'явилися фото Рейнольдса з новою дівчиною, акторкою Мінкою Келлі. Закохані виглядають дуже щасливими.

Сподіваємося, що скоро пара почне разом з'являтися на червоних доріжках, а Келлі вдасться знайти спільну мову з дітьми співака.

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