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Фронтмен гурту Imagine Dragons закрутив новий роман одразу після розлучення з дружиною

19 квітня 2023 16:46
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Фронтмен гурту Imagine Dragons закрутив новий роман одразу після розлучення з дружиною
Ден Рейнольдс на концерті гурту Imagine Dragons. Фото: Instagram/imaginedragons
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Соліст легендарного гурту Imagine Dragons, музиканти якого вже встигли стати амбасадорами платформи UNITED24 , нещодавно повідомив про розлучення. Ден Рейнольдс та його дружина Ейжа Волкман прожили разом 12 років.

Відомо, що ініціатором розриву стосунків стала саме Ейжа, вона ж і подала документи до суду. Фани сподівалися, що пара все ж таки передумає, але таблоїд TMZ несподівано презентував публіці  нову кохану Рейнольдса.

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Цікаво, що Ден та Ейжа вже оголошували про розірвання стосунків у 2018-му році, але не виключено, що тоді все ж таки вирішили врятувати шлюб заради чотирьох спільних дітей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aja Volkman (@ajavolkman)

На цей раз, схоже, що очікування фанів на воз'єднання марні, адже в мережі вже з'явилися фото Рейнольдса з новою дівчиною, акторкою Мінкою Келлі. Закохані виглядають дуже щасливими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Minka Kelly (@minkakelly)

Сподіваємося, що скоро пара почне разом з'являтися на червоних доріжках, а Келлі вдасться знайти спільну мову з дітьми співака.

Нещодавно ми писали про можливе воз'єднання Даші Квіткової та Микити Добриніна та розповідали про те, чому Маша Єфросиніна приховує свою доньку.

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