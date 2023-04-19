Фронтмен гурту Imagine Dragons закрутив новий роман одразу після розлучення з дружиною
Соліст легендарного гурту Imagine Dragons, музиканти якого вже встигли стати амбасадорами платформи UNITED24 , нещодавно повідомив про розлучення. Ден Рейнольдс та його дружина Ейжа Волкман прожили разом 12 років.
Відомо, що ініціатором розриву стосунків стала саме Ейжа, вона ж і подала документи до суду. Фани сподівалися, що пара все ж таки передумає, але таблоїд TMZ несподівано презентував публіці нову кохану Рейнольдса.
Обійшлося без сліз
Цікаво, що Ден та Ейжа вже оголошували про розірвання стосунків у 2018-му році, але не виключено, що тоді все ж таки вирішили врятувати шлюб заради чотирьох спільних дітей.
На цей раз, схоже, що очікування фанів на воз'єднання марні, адже в мережі вже з'явилися фото Рейнольдса з новою дівчиною, акторкою Мінкою Келлі. Закохані виглядають дуже щасливими.
Сподіваємося, що скоро пара почне разом з'являтися на червоних доріжках, а Келлі вдасться знайти спільну мову з дітьми співака.
Нещодавно ми писали про можливе воз'єднання Даші Квіткової та Микити Добриніна та розповідали про те, чому Маша Єфросиніна приховує свою доньку.